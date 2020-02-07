В Екатеринбурге выявлен новый случай хищения газа

В уральской столице обнаружено незаконное подключение частного дома по ул. Димитрова к газопроводу с целью хищения газа. Хозяину строения грозит уголовная ответственность.

Частный дом был отключен от газоснабжения в феврале 2019 года по заявлению собственника, который рядом построил новое жилище. Однако подключить газ на законных основаниях, видимо, не пожелал, а прибег к самовольному подключению к газопроводу с помощью водопроводного шланга. Кустарная работа была прикрыта от чужих глаз с улицы велосипедом (фото).

Правонарушение обнаружила бригада аварийной газовой службы совместно с полицейскими.

Напомним, что самовольные врезки в газопровод опасны, часто сопровождаются утечками газа и могут привести к взрыву. Граждане, решившиеся на такое правонарушение, уверены, что их хитрость не обнаружат. Однако данные факты легко выявляются в ходе плановых проверок газового оборудования, межведомственных рейдов, обходов трасс газопроводов, мониторинга объемов потребляемого ресурса на разных участках.

Незаконные подключения к газовой сети легко выявляются в ходе плановых проверок оборудования

Незаконное подключение газа обойдется в разы дороже, чем его легальное использование. Ведь наказание включает в себя не только отключение от газа, но и административную, и даже уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 6 лет. Кроме того, нарушителей может ждать высокий штраф – от 100 до 500 тысяч рублей, а за период незаконного пользования газом поставщик выставит вору сумму с учетом повышенного коэффициента.

Ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело в отношении отца с сыном, которые незаконно подключили свой частный дом по ул. Демьяна Бедного к газопроводу. На протяжении четырех месяцев мужчины бесплатно пользовались газом. Своими действиями они нанесли «Екатеринбурггазу» материальный ущерб в размере 262 тысяч рублей.

С начала 2020 года в Екатеринбурге объявлена кампания по борьбе с хищениями газа. Жителей города призывают сообщать о фактах незаконного подключения к газовым сетям по телефону 8 (343) 272-35-35 или электронной почте sb@ekgas.ru. Анонимность гарантируется.