2020-02-07T13:38:05+03:00
Происшествия

Площадь пожара 450 квадратных метров: на Сортировке горит склад с пластиковыми изделиями

Рядом с местом тушения создан оперативный штаб
Евгений Стоянов
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Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"
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На Маневровой горит склад с пластмассой, об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах. Наш собеседник уточнил, что площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

На место уже выехало множество пожарных подразделений.

- Внутри склада располагается производство стеклопластиковых изделий. В момент возникновения пожара в здании находились 12 человек. Они эвакуировались самостоятельно – до прибытия пожарных подразделений, - рассказал наш собеседник.

В данный момент произведено отключение всех электробъектов на территории базы.

Пожар в промзоне на Сортировке.Видео: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Тушение пожара осложнялось тем, что была угроза взрыва из-за того, что внутри находились газовые баллоны. Для этого на место пожара даже собирались привести бронещит.

Около здания создан штаб по ликвидации пожара.

По предварительным данным пострадавших в огне нет.

Пожар на Сортировке на площади 450 квадратных метров.

В 14:12 пожарным удалось локализовать огонь и не допустить угрозы распространения огня на другие здания.

На месте работают 59 пожарных

На месте работают 59 пожарных

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.

- Увеличению площади пожара способствовала большая горючая загрузка помещения. Внутри здания находились пластмассовые изделия. Для тушения пожара используется пожарный водоем объемом 500 кубических метров. На месте пожара работают 59 человек личного состава, 19 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

На месте развернули штаб по пожаротушению. Фото: ГУ МЧС

На месте развернули штаб по пожаротушению. Фото: ГУ МЧС

Также там подтвердили, что пострадавших в результате пожара нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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