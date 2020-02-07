2020-02-07T12:15:58+03:00
Звезды

Органная музыка кафедральных соборов и лауреат «Грэмми»: афиша Екатеринбургской филармонии с 10 по 16 февраля

На сцене филармонии выступит прославленный бас Ильдар Абдразаков, музыкальный руководитель епархии Шпайера Кристиан фон Блон и дирижер Антон Легкий
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В исполнении Кристиана фон Блона прозвучит музыка Баха, Видора, Хакима, ЛистаВ исполнении Кристиана фон Блона прозвучит музыка Баха, Видора, Хакима, Листа
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Дворжак. «Из Нового Света»

11 февраля, 18:30, Свердловская филармония, 6+

В этот вечер за пульт Уральского молодежного оркестра встанет Антон Легкий. За плечами молодого дирижера Уральская консерватория, Гнесинка и аспирантура Венского университета музыки и исполнительского искусства. В качестве приглашенного дирижера Антон сотрудничает с театрами и симфоническими оркестрами России и Чехии. Дмитрий Лисс знает его, как «очень серьезного музыканта с естественной музыкальностью, владеющего хорошей мануальной техникой». Поэтому маэстро с легкостью доверили новое поколение – артистов «Молодежки».

Антон Легкий - дирижер, выпускник Уральской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных и аспирант Венского университета музыки и исполнительского искусства

Антон Легкий - дирижер, выпускник Уральской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных и аспирант Венского университета музыки и исполнительского искусства

Кристиан фон Блон (Германия)

14 февраля, 18:30, Свердловская филармония, 6+

Свердловская филармония продолжает знакомить слушателей с органистами кафедральных соборов Германии. Кристиан фон Блон более 25 лет является музыкальным руководителем епархии Шпайера, а в настоящее время – еще и органистом церквей Святой Хильдегарды и Святого Иосифа и руководителем местного отдела Епископального института церковной музыки. Более 30 лет исполнитель возглавляет созданный им ансамбль Collegium Vocale Blieskastel, с которым регулярно выступает в качестве дирижера и солиста, представляя различные стили церковной музыки. Кристиан фон Блон широко известен в Европе, активно концертирует, имеет обширную дискографию, а также записи выступлений на телевидении и радио. В Екатеринбурге в исполнении музыканта прозвучит музыка Баха, Видора, Хакима, Листа.

. Открытие III Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоится в Свердловской филармонии

. Открытие III Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоится в Свердловской филармонии

Фестиваль Ильдара Абдразакова

15 февраля, 18:00, Свердловская филармония, 6+

Впервые в Екатеринбурге выступит прославленный российский бас Ильдар Абдразаков. Дважды обладатель премии «Грэмми». Рекордсмен среди российских певцов по количеству сольных концертов в Ла Скала. Постоянный участник постановок Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венской, Баварской и Парижской опер, Королевского Ковент-Гарден и Большого театра России. Встречаем Ильдара Абдразакова и его фестиваль!

Открытие III Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоится в Свердловской филармонии. В исполнении артиста и его гостей прозвучат самые известные оперные арии итальянских композиторов. Эту же программу услышат Казань, Уфа и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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