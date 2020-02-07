Минздрав объясняет, зачем гостей из Китая отправили на карантин на Урале: прямая онлайн-трансляция
В Екатеринбурге прибывших в аэропорт Кольцово китайцев направили в здание санатория «Бодрость» на Эльмаше, где они будут находиться на карантине в течение двух недель.
В аптеках горожане продолжают активно скупать маски. Правда, не из-за коронавируса – в городе на треть подскочила заболеваемость простудными заболеваниями. Между тем, в Свердловской области принимаются меры профилактики для того, чтобы не допустить в регион коронавирус.
Об этом на пресс-конференции 7 февраля рассказывают заместитель руководителя Управления регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.
«Комсомольская правда-Екатеринбург» ведет прямую текстовую трансляцию с мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»