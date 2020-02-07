2020-02-07T14:37:22+03:00
Общество

Минздрав объясняет, зачем гостей из Китая отправили на карантин на Урале: прямая онлайн-трансляция

О мерах профилактики рассказывает руководство регионального Минздрава и Роспотребнадзора
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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О ситуации рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена БазитеО ситуации рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена БазитеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прибывших в аэропорт Кольцово китайцев направили в здание санатория «Бодрость» на Эльмаше, где они будут находиться на карантине в течение двух недель.

В аптеках горожане продолжают активно скупать маски. Правда, не из-за коронавируса – в городе на треть подскочила заболеваемость простудными заболеваниями. Между тем, в Свердловской области принимаются меры профилактики для того, чтобы не допустить в регион коронавирус.

Об этом на пресс-конференции 7 февраля рассказывают заместитель руководителя Управления регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

«Комсомольская правда-Екатеринбург» ведет прямую текстовую трансляцию с мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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