2020-02-07T11:14:33+03:00
Общество

Им предлагали оставаться до утра: власти Екатеринбурга прокомментировали выселение постояльцев «Бодрости» из-за китайцев

Сейчас в санаторий свозят китайцев из Кольцово, их продержат в карантине 14 дней
Олег ГАЛИМОВ
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Китайцев, прибывших в Кольцово, сразу же отправили в "Бодрость"Китайцев, прибывших в Кольцово, сразу же отправили в "Бодрость"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга выступили с заявлением по поводу санатория «Бодрость», куда сейчас свозят прибывших из Пекина китайцев. Выяснилось, что никто из 87 постояльцев не захотел оставаться в здании до утра.

- После закрытия учреждения иногородним постояльцам (шесть человек – прим. ред.) было предложено остаться в «Бодрости» до утра, а также помощь в поиске места размещения до момента отъезда. Однако все гости от такой помощи отказались и предпочли покинуть санаторий, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Жителей КНР продержат в санатории 14 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей КНР продержат в санатории 14 днейФото: Алексей БУЛАТОВ

Отмечается, что руководство санатория намерено возместить гостям расходы на незаконченное лечение или предложить варианты его завершения после открытия санатория.

Вице-мэр Екатеринбурге о зоне для прибывших китайцев

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Постояльцам следует обратиться к заместителю директора по лечебной части или к директору санатория по телефону: (343) 304-14-61, 304-14-65 sanbodrost@ekadm.ru

Стоит добавить, что 8 февраля вблизи санатория пройдет старт «Лыжни России» на стадионе «Калининец». К настоящему моменту в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая с температурой. К счастью, у всех диагностировали ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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