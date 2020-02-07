Им предлагали оставаться до утра: власти Екатеринбурга прокомментировали выселение постояльцев «Бодрости» из-за китайцев

Власти Екатеринбурга выступили с заявлением по поводу санатория «Бодрость», куда сейчас свозят прибывших из Пекина китайцев. Выяснилось, что никто из 87 постояльцев не захотел оставаться в здании до утра.

- После закрытия учреждения иногородним постояльцам (шесть человек – прим. ред.) было предложено остаться в «Бодрости» до утра, а также помощь в поиске места размещения до момента отъезда. Однако все гости от такой помощи отказались и предпочли покинуть санаторий, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Жителей КНР продержат в санатории 14 днейФото: Алексей БУЛАТОВ

Отмечается, что руководство санатория намерено возместить гостям расходы на незаконченное лечение или предложить варианты его завершения после открытия санатория.

Вице-мэр Екатеринбурге о зоне для прибывших китайцев 00:00 00:00

Постояльцам следует обратиться к заместителю директора по лечебной части или к директору санатория по телефону: (343) 304-14-61, 304-14-65 sanbodrost@ekadm.ru

Стоит добавить, что 8 февраля вблизи санатория пройдет старт «Лыжни России» на стадионе «Калининец». К настоящему моменту в регионе обследовали уже 22 человека, которые вернулись из Китая с температурой. К счастью, у всех диагностировали ОРВИ.