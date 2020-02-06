2020-02-06T16:07:45+03:00
Происшествия

Эвакуировали 500 человек: в здании «Высоцкого» произошел пожар

На место прибыли множество пожарных подразделений
Евгений Стоянов
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Люди успели выйти из здания до прибытия пожарныхЛюди успели выйти из здания до прибытия пожарныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге произошел пожар в здании «Высоцкого» на Малышева,51. В настоящее время из здания экстренно эвакуируют людей.

Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, на настоящий момент эвакуировали 500 человек.

На место прибыли множество экипажей МЧС. По предварительным данным, возгорание удалось потушить до прибытия пожарных.

Эвакуация из БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге.На улицу вывели больше 500 человекАлексей БУЛАТОВ

- Произошло возгорание автомата в цокольном этаже в «Высоцком». Возгорание было потушено до прибытия пожарных, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

Люди пережидают эвакуацию на улице. Фото: читатель "КП" Антон

Люди пережидают эвакуацию на улице. Фото: читатель "КП" Антон

Также наш собеседник уточнил, что пожарные наблюдали небольшое задымление на других этажах, но, по предварительным данным, возгорания там нет - дым притянуло из цокольного этажа через шахту лифта. Сейчас часть пожарных подразделений ушла в разведку, чтобы проверить всю площадь здания.

Задымление произошло в цокольном этаже здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задымление произошло в цокольном этаже зданияФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди снимали работу огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди снимали работу огнеборцевФото: Алексей БУЛАТОВ

Позже информацию нашего источника подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Сообщение о задымлении в бизнес-центре «Высоцкий» поступило в 17:06. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что на -1 этаже здания (технический этаж) произошло короткое замыкание в электрощитке. Возгорание было оперативно потушено персоналом до прибытия пожарных подразделений. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные провели поэтажную проверку здания. Благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

К счастью, никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС добавили, что к месту вызова выезжали 26 пожарных машин. В операции было задействовано 76 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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