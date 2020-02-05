«Запасов хватит на 2 месяца»: Росздравнадзор об исчезновении медицинских масок из уральских аптек

После того, как из аптек Екатеринбурга стали исчезать медицинские маски, в ситуации решили разобраться сотрудники регионального Росздравнадзора. Накануне они провели встречу с крупными поставщиками и розничными сетями, а также представителями антомонопольной службы, чтобы выяснить, как обстоят дела с масками на самом деле.

- Маски не закончились, они есть. Того количества запасов, которые имеются в больницах и в аптечных организациях Свердловской области хватит примерно на два месяца, - объясняет Оксана Федосеева, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области. – Задача аптек заказать их. Поэтому мы и пригласили крупных поставщиков и разговаривали с производителями. Они заверили нас, что проблем не будет и они, учитывая ситуацию, закажут для рынка Свердловской области дополнительно средства защиты.

В Росздравнадзоре будут мониторить ситуацию с масками и ценами на них.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в Росздравнадзоре отметили, что сейчас они будут на постоянной основе вести мониторинг ситуации по количеству и ценам медицинских масок.

- Все цены, которые мы получаем, мы будем передавать в антимонопольную службу, чтобы они принимали меры, если есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, - добавляет Оксана Федосеева.

По данным Росздравнадзора сейчас средняя цена за одну маску в Свердловской области составляет 10 рублей. Во вторник журналисты «Комсомольской правды» провели эксперимент и попробовали купить медицинские маски в аптеках Екатеринбурга. Оказалось, что во многих они были распроданы от трех до семи дней назад. Сами фармацевты это связывали с ажиотажем из-за новостей об эпидемии коронавируса в Китае.

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На днях мэр Уханя, китайского города, который считается эпицентром эпидемии коронавируса, заявил, что местным жителям не хватает защитных масок. Оно и понятно - город все-таки многомиллионный, а заразиться не хочет никто. Однако, как оказалось, в далеком от Китая и от эпидемии Екатеринбурге маски тоже в дефиците. На это нам пожаловались читатели. Как так? Неужели действительно все раскупили? С этим вопросом мы отправились по городским аптекам. (Подробнее)