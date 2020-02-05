Утром в Екатеринбурге пожарные экстренно эвакуировали из школы 1000 человек
В Екатеринбурге пожарным пришлось экстренно эвакуировать из школы детей и учителей.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, причина была в том, что в здании сработала пожарная сигнализации.
- В 08:41 поступило сообщение о задымлении и сработке пожарной сигнализации в образовательном учреждении по адресу: Екатеринбург, улица Пехотинцев,15, - рассказали в ГУ МЧС.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание в электрощите в столовой на первом этаже здания.
После этого спасатели эвакуировали из школы 1000 человек, среди них 950 детей.
К месту вызова съехались пять пожарных машин и 16 спасателей. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.
Замыкание произошло в этом щитке. Фото: ГУ МЧС
Как рассказали «КП» в школе номер 14, на улице дети пробыли около 30 минут. Сейчас занятия в школе уже возобновили.
В марте прошлого года в одной из школ в Пионерском районе также произошло короткое замыкание. Тогда спасателям пришлось эвакуировать из школы 200 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU