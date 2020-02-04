2020-02-04T13:38:04+03:00
Общество

Где сдать анализы на коронавирус в Екатеринбурге

Жители уральской столицы все чаще начинают задаваться этим вопросом.
Юлия СТАЛИНА
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Проверяют всех, кто недавно вернулся из Китая.Проверяют всех, кто недавно вернулся из Китая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пока не зарегистрировано ни одного человека зараженного китайским коронавирусом (2019-nCoV). Но это не мешает горожанам задаваться вопросом, куда бежать, если вдруг почувствовал недомогание.

На днях в Екатеринбург привезли систему, которая может быстро выявлять китайский вирус. Делать тесты могут только в Центре гигиены и эпидемиологии.

- Мы делаем сразу два теста. Первый забор отправляется в наш Центр гигиены и эпидемиологии, вторая проба едет в Новосибирск. Результаты становятся известны на следующий день, - говорит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. - Всем подряд волноваться по поводу вируса не стоит, только тем, кто вернулся из Китая и у них обнаружили признаки ОРВИ.

Анализы будут готовы на следующий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анализы будут готовы на следующий день.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инкубационный период длится две недели. Поэтому если после поездки вы чувствовали себя хорошо, а спустя три недели у вас поднялась температура, то это не коронавирус. Скорее всего, вы просто простыли. К тому же в настоящее время специалисты Свердловского Роспотребнадзора отмечают в регионе рост заболеваемости ОРВИ.

- С 27 января по 2 февраля зарегистрировано 35 400 случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 27 %. Прирост заболеваемости происходит за счет детей 3 - 14 лет, - говорят в ведомстве.

Сейчас в Кольцово усилен контроль на пункте пропуска пассажиров через границу. Всех, кто прилетел из Китая, тщательно проверяют при помощи тепловизора. При малейшем подозрении человека могут отправить на карантин.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в КНР, гражданам с признаками ОРВИ, приехавшим из этой страны в течение последних двух недель, предлагается госпитализация и назначаются исследования для исключения возможного инфицирования новым коронавирусом, - заявляет главный эпидемиолог областного Минздрава Галина Борисевич.

Напомним, вспышка вируса 2019-nCoV была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент известно о двух случаях заражения в России — в Тюменской области и Забайкалье. Предполагают, что источником коронавируса могут быть дикие животные, в частности летучие мыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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