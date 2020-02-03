Уральскому параспортсмену, работающему в доставке еды, чиновники дадут 240 тысяч на подготовку к играм в Токио

Уральскому параспортсмену Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в популярный сервис по доставке еды, чтобы попасть на Паралимпиаду в Токио, выделят из бюджета области 240 тысяч рублей на спортивную подготовку. Необычного доставщика заметили не только жители Екатеринбурга, но и чиновники.

– Михаил Асташов является спортсменом республики Бурятия с параллельным зачетом со Свердловской областью. Регион оплачивает Михаилу участие в сборах и соревнованиях, равно как другим спортсменам. Например, в 2020 году бюджет оплатит Асташову участие в сборах на Кипре в апреле. Всего в 2020 году на спортивную подготовку Михаила Асташова предусмотрено 240 тысяч бюджетных рублей, в том числе 160 тысяч - на тренировки, 20 тысяч – на углубленное медобследование в Москве, 60 тысяч – на участие в чемпионате России, – рассказали в Министерстве спорта РИА Новостям.

Фото: личная страница Михаила Асташова ВКонтакте

По данным ведомства, тренерский состав не включил параспортсмена в претенденты в сборную на Паралимпиаду. В Министерстве спорта рассказали, что для того, чтобы набрать еще очки, Михаил Асташов хочет участвовать в дополнительных отборочных соревнованиях, которые состоятся в Австралии и ОАЭ.

Также в ведомстве приводят слова тренера Михаила, который рассказал, что для участия в этих соревнования требуется всего 650 тысяч рублей. Если учесть предусмотренные на Михаила областью 240 тысяч, то дополнительно требуется еще более 350 тысяч рублей одномоментно и в сжатые сроки. А этих денег, по словам Минспорта в бюджете не предусмотрено. Также там отметили, что лично параспортсмен за поддержкой в министерство не обращался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758392" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге курьером "Яндекс.Еды" работает парень с ограниченными возможностями по здоровью.Видео: Марина Кузямкина

В Министрстве спорта по региону добавили, что состав на участие в Паралимпиаде формируется старшими тренерами совместно с тренерскими советами, Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и направляется в Паралимпийский комитет России для рассмотрения на заседании рабочей группы.