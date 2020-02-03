Квитанции на 70 тысяч и изуродованные подъезды: жители Академического обвинили в вандализме коммунальщиков

Неприятный сюрприз поджидал жильцов домов № 3 и № 10 по улице Очеретина этим утром. Подъезды оказались измазаны черной и красной краской. Пострадавшие пришли к единому мнению – это дело рук их бывшей управляющей компании «Квартал». Из 14 домов в ЖК «Западный» они обслуживают десять, но недавно два дома сумели «сбежать» к другим коммульщикам.

Именно с местью «Квартала» жильцы связывают произошедшее минувшей ночью. Даже называют этот акт не вандализмом, а «штрафными санкциями». Не вернутся к прежней УК - станет еще хуже.

Видно, что вандалы действовали быстро. Видимо, боялись попасться на глаза жильцам. Фото: предоставлено потерпевшими

- Собственников не устраивает работа «Квартала» и поборы. Одна из собственников организовала свою УК – «Мастер». Два дома в нее перешли. У остальных домов в этом году подошёл срок окончания работы УК Квартал (спустя пять лет – прим. ред.). Пришло время нового голосования. «Квартал», естественно, не хочет уходить. Подсовывают людям бюллетени, не объясняя, что это за листы с голосованием за них. Собственники начали разбираться с этим, - сообщила «Комсомолке» жительница одного из изуродованных подъездов.

По словам жительницы дома № 5 Ирины Фирсовой, который по-прежнему обслуживается «Кварталом», в октябре этого года ей выставили счет на 69 тысяч рублей. При этом на тот момент в квартире никто не проживал, а показания счетчиков были нулевыми.

- Мы покупали квартиру не у застройщика, стали четвертым по счету собственником, - рассказывает «КП» Ирина Фирсова. – Пришлось оплатить, чтобы в суде и прокуратуре у директора УК не было преимущества. До сих пор не понимаю, за что был выставлен счет и что означает перерасчет в квитанции.

Та самая квитанция на 69 тысяч рублей. Фото: предоставлено жильцами ЖК "Западный"

В свою очередь директор «знаменитой» управляющей компании Александр Айзатулов подозревает в случившемся конкурентов, а именно – УК «Теплый дом».

- Идет самая настоящая травля! И про подъезды я уже знаю, но почему-то никого не интересует тот факт, что мне неоднократно обливали краской и царапали машину. Также под покровом ночи. Надеюсь, что полиция найдет вандалов и накажет по закону, - прокомментировал обвинения в свой адрес Айзатулов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/758426" frameborder="0"></iframe> Коммунальные войны: в Екатеринбурге изуродовали два подъезда на окраине Академического.Видео: Жильцы ЖК "Западный"

В городской полиции подтвердили факт обращения жильцов.

- Сообщение поступало, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.