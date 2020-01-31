На ВИЗ-Стали стартуют конкурсы профессионального мастерства

Первым стартует конкурс среди вальцовщиков цеха холодной прокатки, который пройдет в феврале. Позже профессиональное соперничество продолжат контролеры ОТК, машинисты кранов, водители автомобилей и погрузчиков, работники участка по производству технических газов.

Конкурс вальцовщиков

В этом году также пройдут традиционные конкурсы «Молодой лидер» и «Инженер года», направленные на развитие творческого потенциала перспективных работников.

Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту. Победители и призеры соревнований будут включены в кадровый резерв предприятия, получат дипломы и денежные премии.