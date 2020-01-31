2020-01-31T08:38:45+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали стартуют конкурсы профессионального мастерства

В 2020 году на ВИЗ-Стали проведут шесть конкурсов профмастерства, нацеленных на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту
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Конкурс слесарей-ремонтниковКонкурс слесарей-ремонтников
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Первым стартует конкурс среди вальцовщиков цеха холодной прокатки, который пройдет в феврале. Позже профессиональное соперничество продолжат контролеры ОТК, машинисты кранов, водители автомобилей и погрузчиков, работники участка по производству технических газов.

Конкурс вальцовщиков

Конкурс вальцовщиков

В этом году также пройдут традиционные конкурсы «Молодой лидер» и «Инженер года», направленные на развитие творческого потенциала перспективных работников.

Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту. Победители и призеры соревнований будут включены в кадровый резерв предприятия, получат дипломы и денежные премии.

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