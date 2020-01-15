2020-01-30T14:38:15+03:00
Общество

ВТБ и УрГЭУ реализовали кампусный проект для иностранных студентов

Участниками стали уже более 1200 иностранных студентов, получившие электронные пластиковые карты для доступа на территорию общежития
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ВТБ и УрГЭУ являются многолетними партнерамиВТБ и УрГЭУ являются многолетними партнерами
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В конце 2019 года при поддержке банка ВТБ в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) был запущен кампусный проект. Его участниками стали уже более 1200 иностранных студентов, получившие электронные пластиковые карты для доступа на территорию общежития.

Карта представляет собой универсальный идентификатор в кампусной системе вуза, которая позволяет однозначно определить посетителей общежития. Новый проект обеспечит максимальную безопасность учащихся.

ВТБ и УрГЭУ планируют и далее развивать карту в качестве универсального инструмента для доступа студентов к различным услугам. На следующем этапе предполагается подключение к кампусной системе учебных корпусов университета.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, подчеркнул: «Работая с нашими клиентами в рамках зарплатных проектов, мы стремимся постоянно улучшать сервис и предоставлять новые технологичные решения. Уверен, что запуск кампусного проекта станет драйвером в создании цифровой обучающей среды. Это важное для нас направление, и в 2020 году мы продолжим развивать продукты для образовательных учреждений».

ВТБ и УрГЭУ являются многолетними партнерами. С 2016 года реализуется проект «Банковская школа «ВТБ», в рамках которого лучшие студенты выпускных курсов университета проходят дополнительную практическую программу для углубленного изучения финансовой отрасли. Каждый год несколько десятков студентов трудоустраиваются на стартовые позиции в ВТБ в Свердловской области.

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