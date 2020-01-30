2020-01-30T14:25:12+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь заботится о безопасных условиях труда

Компания ВИЗ-Сталь в 2019 году направила около 70 миллионов рублей на улучшение условий труда и повышение промышленной безопасность
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Рабочий в новой спецодеждеРабочий в новой спецодежде
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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в 2019 году направила около 70 млн рублей на улучшение условий труда и повышение промышленной безопасности.

В цехе холодной прокатки установили автоматизированную систему управления доступом к агрегатам выпрямляющего отжига для защиты работников от производственных рисков. На участке отделки запустили эстакаду для контроля соблюдения правил погрузки рулонов металла в железнодорожные вагоны. Агрегаты продольной резки на участке отделки оборудовали высокоэффективными аспирационными установками, которые предотвращают попадание в воздух мелкодисперсных материалов.

Система управления доступом

Система управления доступом

Для повышения безопасности дорожного движения на промышленной площадке организовали дополнительные пешеходные зоны с разметкой и обновили предупредительные знаки.

Металлурги ВИЗ-Стали получили новую модель спецодежды, разработанную российским производителем специально для работников Группы НЛМК с учетом их пожеланий. Она отличается высоким качеством материалов, улучшенными техническими характеристиками и более привлекательным дизайном.

На предприятии действует комплексная программа для поддержания и укрепления здоровья заводчан – от бесплатной вакцинации и плановых медосмотров до организации лечения в лучших медицинских клиниках и российских здравницах. В проектах программы участвуют 100% заводчан.

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