2020-01-30T11:26:53+03:00
Общество

Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков

Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам
Поделиться:
В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подходВ рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход
Изменить размер текста:

С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек.

Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам. Размер дисконта для них может составить до 1 п.п. Помимо этого клиентам доступны оформление банковской страховки по сниженному тарифу, а также бесплатное информирование о совершенных операциях и интернет-банкинг. Также в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус» за покупки по карте клиенты получают кэшбек по одной из шести бонусных опций на выбор и начисление процента на остаток по счету.

«Мы выступаем за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения начислений и менять финансовую организацию, прежде всего, исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов. Мы ценим доверие и выбор клиентов и стараемся предложить максимально выгодные условия на рынке. В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход с учетом специфики и понимания потребностей клиента», - отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.

В рамках законодательства сотрудник любой компании имеет право самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату. Для того чтобы стать зарплатным клиентом и получать ежемесячные начисления в ВТБ, необходимо в письменной форме сообщить своему работодателю об изменении реквизитов счета для перевода средств. Это необходимо сделать за пять рабочих дней до очередного перечисления зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
ЕВРАЗ организовал школьный фестиваль «Город своими руками» на Урале
Екатеринбуржцам предлагают сдать оружие и выручить за это деньги
Второй этап: в Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявлений
Уральца посадили на 17 лет за поджог дедушки-инвалида
Перестали разводить грязь на дорогах: в Екатеринбурге протестировали новый «Бионорд»
В Екатеринбурге завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей две недели назад
Медики Урала готовы лечить заразившихся коронавирусом
«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену
Свердловская область вошла в топ-3 регионов, где дети становятся жертвами преступлений
Себе и подружке: в Кольцово поймали пассажирку, которая пыталась провезти 25 килограммов халатиков и пижам
Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком
В Екатеринбурге на девять часов задержали рейс во Вьетнам
Треть свердловчан готовы променять работу с высокой зарплатой на соцпакеты
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов
«Дорога памяти»: в Екатеринбурге будут оцифровывать архивные фотографии военных лет
Пьяному уральцу, который из-за кроссовок убил прохожего, дали 12 лет тюрьмы
«На страже вашего здоровья»: забастовка водителей «скорой» в Екатеринбурге закончилась компромиссом
Уральские туристы на сутки застряли в Таиланде
Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление
Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионов
«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене
В Нижнем Тагиле нашли мальчика, не вернувшегося домой из школы
В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад
Уралец попросил главу СК России найти его сестру, таинственно пропавшую 18 лет назад
На ЕВРАЗ НТМК прошел вечер памяти бывшего директора комбината Виктора Удовенко
На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце