2020-01-30T10:55:27+03:00
Общество

Работники ВИЗ-Стали в 3,5 раза увеличили число инициатив по улучшению производства

Работники ВИЗ-Стали в 2019 году подали 582 идеи по повышению эффективности производства
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Фото: ВИЗ-СтальФото: ВИЗ-Сталь
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Работники ВИЗ-Стали в 2019 году подали 582 идеи по повышению эффективности производства, что превысило результат 2018 года почти в 3,5 раза. Инициативы сотрудников направлены на совершенствование технологических процессов, рост энергетической эффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования, улучшение условий труда и др. Ожидаемый экономический эффект – около 270 млн рублей.

Фото: ВИЗ-Сталь

Фото: ВИЗ-Сталь

Заводской рекорд по количеству инициатив поставил начальник термического участка цеха холодной прокатки Владимир Щирый, который подал 16 заявок в корпоративный банк идей. Владимир стал автором идеи с наибольшим экономическим эффектом. Внедрение его предложения по автоматизации процессов сварки полосы металла на агрегате обезуглероживающего отжига улучшит качество сварных швов и позволит заводу экономить около 11 млн рублей за счет сокращения времени рабочих операций.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на ВИЗ-Стали с 2013 года. Процесс подачи идей имеет простую и понятную систему мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива приносит значительный экономический эффект, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

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