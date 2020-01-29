2020-01-29T14:07:17+03:00
Общество

«Детей страшно отпускать в школу, можно слететь в воду»: жители Химмаша в Екатеринбурге жалуются на опасный мост

Переправу через реку Исеть почти никогда не чистят, а фонари и вовсе отсутствуют
Юлия СТАЛИНА
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Фонари на этот участке есть, но они давно не горят. Фото: Татьяна КоганФонари на этот участке есть, но они давно не горят. Фото: Татьяна Коган
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Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге обеспокоены мостом через Исеть. Люди считают, что ходить по этой переправе опасно. Сам мост находится между улицами Революции и Косарева, движение там одностороннее, а пешеходная зона узкая.

- Ходить можно только по одному человеку, места очень мало. Мы уже не говорим, что мамочки с колясками тут не проедут, приходится выходить на проезжую часть, - жалуется местная жительница Татьяна.

Жители Химмаша в Екатеринбурге бояться ходить через мост.Видео: Татьяна Коган

Но это только малая из всех зол. Как рассказывают горожане, дорогу тут не чистили с начала зимы. Пешеходная зона помимо того что узкая, так еще скользкая, а сами ограждения на мосту сломаны и свалиться в реку, не составит труда.

- Переулок между улицами Революции и Косарева полностью неосвещен, несмотря на то, что есть столбы, света здесь не бывает. Ежедневно по темноте здесь в две школы - №№ 132 и 105 ходят дети, - добавляет Татьяна.

Мы запросили комментарий у администрации Чкаловского района города Екатеринбурга. Там ответили, что в ближайшее время отреагируют на жалобы жителей.

- Информацию граждан вы передали в районную администрацию,где проведут проверку по обозначенным в обращении вопросам, - сообщили нам в Администрации Чкаловского района.

Ежедневно по темноте здесь в две школы - №№ 132 и 105 ходят дети. Фото: Татьяна Коган

Ежедневно по темноте здесь в две школы - №№ 132 и 105 ходят дети. Фото: Татьяна Коган

Люди обратились в общественную организацию «Гражданский патруль». Там тоже пообещали помочь.

- Разумеется, на мосту есть перила, и опасность упасть не настолько высока, когда снег почищен. Но здесь действительно не пройти с колясками, да и просто не самым худым людям тяжело разойтись, чтобы не выйти на проезжую часть. Учитывая, что здесь постоянно ходят дети, необходимо срочно решить вопрос с освещением и уборкой, - прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданского патруля» в Екатеринбурге Роман Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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