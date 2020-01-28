«Эвауировали почти 400 человек»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании приостановили работу Северного автовокзала

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Северный автовокзал. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах, сообщение о минировании поступило около 12 часов дня.

- В настоящее время эвакуируют пассажиров (около 300 человек), а также работников автовокзала (около 70 человек). Отправка рейсов с Северного автовокзала временно приостановлена, - уточнил наш собеседник.

Также инсайдер рассказал, что незадолго до этого поступало сообщение о минировании железнодорожного вокзала, но там эвакуация не потребовалась. Осмотр специалисты провели не выводя пассажиров.

Пассажиры возмущены тем, что их не пускают в зданиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает наш фотокорреспондент, сейчас людей в здание вокзала не пускают.

Людям не объяснили причину эвакуацииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Людям ничего не объясняют, всех выгнали на мороз. Многие сильно возмущаются, - передает наш фотограф Алексей Булатов.

Въезд на территорию также закрытФото: Алексей БУЛАТОВ

Людям приходится ждать на морозеФото: Алексей БУЛАТОВ

Двери закрыли при помощи швабрыФото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, эвакуировать людей с железнодорожного вокзала не пришлосьФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась новая волна сообщений о лжеминированиях. Сегодня эвакуировали здание Арбитражного суда.