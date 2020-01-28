«Стальное дерево» помогло открыть новую детскую площадку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в парке на ул. Татищева состоялось открытие новой детской площадки, появившейся при поддержке грантовой программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК).

Автором инициативы стала начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо, которая победила в конкурсе социальных проектов и получила грант 300 тысяч рублей на воплощение идеи в жизнь. Спортивно-игровой комплекс предназначен для детей младшего возраста. Он оборудован по современным стандартам и включает различные конструкции для активного отдыха с высоким уровнем безопасности.

Автор инициативы Ольга Щербо

«Несмотря на то, что парк на улице Татищева расположен в одном из центральных микрорайонов города, условий для отдыха с детьми в нем не было. Благодаря приходу программы «Стальное дерево» в Екатеринбург этот пробел восполнен. В этом году я планирую применить опыт участия в этом конкурсе еще раз, чтобы создать дополнительную зону для активного отдыха – на сей раз для подростков», - рассказала Ольга Щербо, начальник отдела кадров ВИЗ-Стали.

На официальной части открытия детской площадки выступила заместитель главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Светлана Белобородова. Она отметила высокую социальную значимость проектов программы «Стальное дерево», которая подарила жителям микрорайона новое общественное пространство для активного отдыха малышей.

Для маленьких гостей праздника администрация Верх-Исетского района и волонтеры ВИЗ-Стали организовали увлекательную программу. Ребятишки изучили широкие возможности игрового комплекса, поучаствовали в различных конкурсах и получили сладкие подарки с символикой «Стального дерева».

Открытие детской площадки

Информация о программе «Стальное дерево»

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие», реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году компания расширила географию «Стального дерева» и предоставила возможность получения целевых грантов работникам предприятий Свердловской области для реализации 10 проектов в Екатеринбурге, Ревде, Нижнем Серьгах и Березовском. В Екатеринбурге благодаря программе «Стальное дерево» появилась новая воркаут-площадка в парке им. 50-летия ВЛКСМ.