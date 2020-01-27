Фееричное закрытие выставки «Праздник быть собой» и кураторская экскурсия в галерее Синара Арт

Кураторская экскурсия Дарьи Костиной по выставке «Праздник быть собой» 0+

31 января 19:00 (пятница)

Во время заключительной экскурсии по выставке Sinara Art Gallery «Праздник быть собой» речь пойдет о произведениях из собрания галереи, а также о работах известных уральских художников, таких как Юрий Филоненко, Миша Брусиловский, Александр Бурак, Екатерина Поединщикова, Виктор Корьякин и др. Сотрудники галереи расскажут, как разные авторы раскрывают в своем творчестве темы самопринятия и осознанности.

Дарья Костина, арт-директор галереи и куратор выставки:

- Наша выставка – это способ поговорить со зрителями о том, что такое подлинная радость человека самому себе. Проект предлагает каждому задуматься о своем внутреннем празднике и, осмыслив его, навсегда его сохранить.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.

Фото: Юлия Шаркина

Показ перформанса «Праздник быть собой» 0+

1 февраля 17:00 (суббота)

В субботу 1 февраля Галерея Синара Арт вновь станет площадкой для показа перформанса. На этот раз каждый зритель сможет немного замедлиться, задуматься о своем внутреннем празднике, осмыслить, прочувствовать и навсегда сохранить его.

Участники одноименного перформанса переведут впечатления от произведений в телесные ощущения, движения, позы, жесты, голос и звук. В праздновании себя будет место и коллективным действиям, и индивидуальным переживаниям. Как участники, так и гости галереи будут иметь выбор: стать частью перформанса или оставаться в роли наблюдателя, обсуждать впечатления после вместе с участниками или продолжить вечер по-своему.

Наталья Левченко, автор перформанса: «Я люблю работать с/от/для пространства. Преображать и изменять его с помощью осознанных тел – моя страсть. Работать в галерее захватывающе, потому что из картин льются потоки информации. Взаимодействовать с работами, вести с ними диалог, влиять на ландшафт своим присутствием, где всё на тему "быть собой", – сплошное удовольствие. Хочется праздника и в этот вечер мы его устроим!»

При участии коллективов: MONUMENT, ОСТ, ОЙКУМЕНА, Школы Перформанса и продюсерского центра Мy G Ural.