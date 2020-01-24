2020-01-24T12:35:42+03:00
Общество

В Татьянин день скидка 30% на мобильные и компьютерные аксессуары в «Галамарте»

Можно закупиться подарками себе, подружке, любимой девушке или парню
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Фото: ГаламартФото: Галамарт
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Свой профессиональный праздник студенты всегда отмечают с размахом, а в этом году он еще и очень удачно выпадает на субботу, так что весь следующий день можно со спокойной душой отсыпаться. А перед празднованиями всем, и не только Татьянам, советуем зайти в «Галамарт»: при предъявлении студенческого здесь будут действовать скидки 30% на разные классные штуки, которые в студенческой жизни ох как пригодятся.

Можно закупиться подарками себе, подружке, любимой девушке или парню – в ассортименте мобильных и компьютерных аксессуаров найдется все!

Фото: Галамарт

Фото: Галамарт

Скажем, разноцветные кабели для зарядки мобильных телефонов от FORZA: они лишними никогда не бывают, все-таки расходный материал, по большому счету. Можно выбрать с разъемом micro USB, type-C, IP.

Для геймеров – стильная игровая компьютерная мышь от молодежного бренда BY (BABA YAGA): 6 кнопок, подсветка, плюс эргономика мышки не позволяет руке уставать и затекать.

Ну а к мыши, конечно, и игровая клавиатура нужна.

Фото: Галамарт

Фото: Галамарт

Сейчас уже редко кого встретишь в транспорте без наушников, да оно и понятно: вместо малоприятного городского шума куда лучше наслаждаться музыкой. Хорошим выбором для этой цели станут беспроводные полноразмерные наушники или вакуумные наушники от FORZA. Отличная звукоизоляция и симпатичный дизайн!

Фото: Галамарт

Фото: Галамарт

А для студенческих вечеринок - беспроводная тканевая колонка! Яркая, стильная, радиус действия 10 метров – то, что надо для любителей музыки.

Фото: Галамарт

Фото: Галамарт

Что подарить подружке, недорогое и при этом симпатичное? Например, палку для селфи FORZA: она компактная и легко поместится даже в небольшой сумке. Захватить аксессуар можно на прогулку, на вечеринку… Или на скучные пары (хэштег #сижускучаю).

Фото: Галамарт

Фото: Галамарт

Наконец, все будут рады получить в подарок мобильный аккумулятор, ведь с разряженным телефоном часто бывает такое ощущение, что мы как будто изолированы от общества. А с аккумулятором – всегда на связи! Емкость 6 000 мАч, 2 входа USB, цифровой индикатор зарядки, очень компактный и легкий девайс.

Что ж, самое время обновить себе аксессуары, особенно, если скидка целых 30%. Заходите в ближайший «Галамарт» и не забудьте студенческий (или билет учащегося)!

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