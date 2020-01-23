«Не нравится – увольняйтесь»: рабочих крупного уральского завода заставляют чистить снег

Говорят, любой труд облагораживает, но только если он по взаимному согласию. Недавно работники одного из крупнейших предприятий Свердловской области, «Уралэлектромедь», пожаловались, будто их заставляют чистить снег. Работяг отвлекают от основных обязанностей, вручают лопаты и отправляют убирать территорию Музея военной техники в Верхней Пышме.

- Как только выпадает снег, мы там. Всей снегоуборочной техникой, что чистит снег, управляют работники завода, - рассказал нам в приватной беседе сотрудник завода.

Другой заводчанин нам подтвердил тоже эту информацию. По его словам, такая ситуация происходит не первый год. Чистить снег на территории музея, где на улице выставлена техника времен Великой Отечественной Войны, сотрудников различных цехов заставляют, но с формулировкой «добровольно-принудительно».

- Кроме нас никто не чистит снег. Отказаться можно, но говорят, не нравится - увольняйтесь, либо обещают по зарплате стукнуть, - причитает мужчина, работающий аппаратчиком.

Отказаться можно. но только с риском увольнения.Фото: Юлия СТАЛИНА

На предприятии подтвердили, что иногда сотрудники других цехов помогают с уборкой. Но делают это крайне редко, когда не хватает рабочих рук. Обычно этим занимается специальное подразделение.

- Уборкой территории предприятия, на которой расположены, в том числе, экспонаты музейного комплекса, занимается специализированное подразделение АО «Уралэлектромедь». Однако в редких случаях, при неблагоприятных погодных условиях (обильный снегопад), возникает необходимость привлечения дополнительного числа работников для очистки от снега уникальных экспонатов. Все работы проводятся в соответствии с правилами охраны труда и промышленной безопасности, - в пресс-службе АО «Уралэлектромедь».

Также мы обратились к юристу, который объяснил, что делать, если на работе вас просят выполнять то, что не входит в ваши должностные обязанности. По словам эксперта, в некоторых случаях можно смело идти в суд.

На территории музея выставлена военная техника времен ВОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ярослав Русских, Управляющий партнёр ЮА «Право-Инвест»:

Если в Вашей должностной инструкции или трудовом договоре отсутствует обязанность по уборке снега в зимнее время, то данные действия работодателя являются неправомерными.

Согласно ст. 60.2 Трудового кодекса РФ, выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии за дополнительную оплату, может быть поручено работнику с его письменного согласия!

Потому Вы вправе отказаться от выполнения дополнительной безвозмездной работы, привлечь Вас за это к дисциплинарной ответственности работодатель не имеет права.

Если же работодателем все-таки будет наложено дисциплинарное взыскание на работника, работник вправе обжаловать его в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Если по итогам обжалования указанными органами не будет принято положительного результата в пользу работника, работник может обратиться в суд за защитой своего права.