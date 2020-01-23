Студенты назвали самый опасный микрорайон Екатеринбурга

Городская полиция время от времени информирует жителей уральской столицы о цифрах по уличным преступлениям. Но студенты, которые учатся на юристов, решили составить собственную статистику на основе исследования, проведенного в шести микрорайонах Екатеринбурга. Это позволило авторам определить самый опасный район мегаполиса и выяснить причин, по которым на улицах города неспокойно.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ПОЛИЦИИ

За ситуацией 25 будущих юристов и три преподавателя на протяжении шести месяцев наблюдали в центре города, на Ботанике, Эльмаше, ВИЗе, в Пионерском и на Старой Сортировке. Последний микрорайон оказался самым криминогенным. Всего в ходе эксперимента удалось опросить 4,5 тысячи жителей Екатеринбурга.

Авторы исследования не стали брать официальную статистику, потому что уверены, что в ней отражена неполная картина.

далеко не все преступления регистрируются, например, у моей коллеги недавно воры залезли в квартиру, перевернули там все вверх дном, но в полицию она не пошла. Объяснила это тем, что ушло бы много времени, а ей не хотелось его тратить, -рассказывает доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

Данные собирались на основе разговоров с местными жителями и участковыми уполномоченными. Также студенты беседовали с врачами приемных покоев районных и городских больниц и сотрудниками страховых компаний.

У профессора и стража порядка разные данные по уличной преступности в ЕкатеринбургеФото: Евгений Стоянов

МИГРАНТЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Оказалось, что самым опасным микрорайоном Екатеринбурга является Старая Сортировка, а самым спокойным – Ботаника. В остальных исследуемых местах относительно спокойная ситуация.

При этом авторы исследования говорят, что Сортировка стала опасной вовсе не из-за большого количества приезжих из других стран. Причина в том, что здесь много съемного жилья, соседи не знают друг друга и относятся к квартирам, дворам и району в целом, как к месту временного пребывания.

Также не последнюю роль в уличной преступности играют небольшие алкомаркеты, которые буквально оккупировали спальные районы.

- Во время нашего наблюдения в одном из домов открыли алкомаркет. В этот же вечер группа маргиналов, купив дешевого алкоголя, устроила «банкет» во дворе. В итоге все закончилось поножовщиной, - говорит Данил Сергеев.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

Что же влияет на безопасность на улицах, во дворах, в подъездах? Есть несколько факторов, которые усугубляют ситуацию. Оказалось, чем больше этажность дома – тем больше вероятность конфликта во дворе, потому что не всем хватает парковочных мест, нет общей ответственности за придомовое имущество, нет сплоченности, а чаще всего и камеры фиксации нарушений отсутствуют. Также в многоэтажку проще проникнуть постороннему человеку.

- В домах, где этажность выше девяти, проникнуть в дом гораздо проще, чем у тех, что меньше девяти этажей. Выяснилось, что в высотках соседи не знают друг друга в лицо, только около 10% жильцов смогли назвать своих соседей по лестничной клетке, - уточнил Данил Сергеев.

Также опасность представляют дома, возле которых есть кустарники и арки, эти места находятся вне зоны видимости и привлекают злоумышленников.

В свою очередь стражи порядка говорят, что в целом в Екатеринбурге ситуация с уличной преступностью относительно спокойная, и тревогу бить причин нет.

- Ситуация находится под контролем, никакой критической обстановки нет, - заявил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД по Свердловской области Алексей Меньшиков.