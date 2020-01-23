2020-01-23T13:52:30+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь внедряет цифровое оборудование для лазерной сварки металла

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь запустила в эксплуатацию автоматизированную стыкосварочную машину нового поколения
Поделиться:
Цифровая машина для лазерной сваркиЦифровая машина для лазерной сварки
Изменить размер текста:

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь запустила в эксплуатацию автоматизированную стыкосварочную машину нового поколения. Цифровое оборудование установили на агрегате продольной резки участка отделки цеха холодной прокатки. Объем финансирования проекта превысил 90 млн рублей.

Современный агрегат для лазерной сварки, заменивший выработавший ресурс электродуговой механизм, существенно превосходит предшественника по техническим и эксплуатационным характеристикам.

Цифровая машина для лазерной сварки

Цифровая машина для лазерной сварки

Новое оборудование в автоматическом режиме обеспечивает сварку трансформаторной стали разной толщины (0,18-0,50 мм) без простоя агрегата на наладку и высокое качество сварочного шва. Запуск стыкосварочной машины обеспечит снижение количества технологических остановок агрегата.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
В ГУФСИН рассказали, за что виновника смертельной аварии на Малышева бросили в карцер
Просто не заметил: в центре Екатеринбурга в аварии пострадал двухлетний малыш
В Екатеринбурге вдвое увеличат количество платных парковок
«Дышится свободно»: тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга почти потушили
Екатеринбуржец дал покататься на своей машине друзьям из Китая и остался «с носом»
В Екатеринбурге за 55 миллионов продают шикарную квартиру с колоннами и лепниной
В Екатеринбурге продлили арест отцу-сектанту, обвиняемому в смерти 9-летнего сына
Разгоняются до 110 км/ч: авария в Нижнем Тагиле, где «Газель» сбила двух девочек, попала на видео
Более 12 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в 2019 году
Чтобы воздух был чище: в Екатеринбурге за год высадили больше пяти тысяч деревьев
На Урале завершилось расследование аварии с участием екатеринбуржцев и бывшего Челябинского вице-губернатора
Путин поговорил с уральскими студентками о спорте
На ЖБИ энергетики перекроют проезды между домами
Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
Власти Екатеринбурга изменят направление двух трамваев
Екатеринбуржца отправили в тюрьму на семь лет за «земельные махинации» на 15 миллионов
Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов
Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена