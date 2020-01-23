ВИЗ-Сталь внедряет цифровое оборудование для лазерной сварки металла

Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»

В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с