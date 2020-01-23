ВИЗ-Сталь внедряет цифровое оборудование для лазерной сварки металла
Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь запустила в эксплуатацию автоматизированную стыкосварочную машину нового поколения. Цифровое оборудование установили на агрегате продольной резки участка отделки цеха холодной прокатки. Объем финансирования проекта превысил 90 млн рублей.
Современный агрегат для лазерной сварки, заменивший выработавший ресурс электродуговой механизм, существенно превосходит предшественника по техническим и эксплуатационным характеристикам.
Цифровая машина для лазерной сварки
Новое оборудование в автоматическом режиме обеспечивает сварку трансформаторной стали разной толщины (0,18-0,50 мм) без простоя агрегата на наладку и высокое качество сварочного шва. Запуск стыкосварочной машины обеспечит снижение количества технологических остановок агрегата.