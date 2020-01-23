Работали без противогазов: на Урале автомойщики погибли при очистке цистерны изнутри

На Урале двое сотрудников автомойки погибли при очистке автоцистерны изнутри. Как рассказали в Следственном комитете, трагедия произошла вечером 22 января в Камышлове.

- Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Первым почувствовал неладное водитель автоцистерны, именно он первым попытался достать тела погибших мужчин наружу.

- Когда водитель тягача, почувствовал неладное, то предпринял попытку собственными силами спасти рабочих. С этой целью он надел имевшийся противогаз и попытался извлечь мужчин из цистерны, однако это ему не удалось. Тогда на место ЧП вызвали на помощь пожарных – именно они и извлекли тела погибших. Фура с нижегородскими госномерами, по предварительным данным, доставила в Омск партию дистиллированного таллового масла, а на обратном пути водитель решил отмыть бочку, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Личности погибших установлены, это местные жители 27 и 52 лет.