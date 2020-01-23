Все школы и детские садики Екатеринбурга проверяют после сообщения о возможном минировании

В образовательных учреждениях Екатеринбурга сегодня неспокойно. Некий аноним сообщил властям о том, что якобы все школы и все детские сады в городе заминированы.

- Сообщение о минировании школ и детских садов поступило на электронную почту в единую диспетчерскую службу, - поясняют в Департаменте образования администрации Екатеринбурга. - Все руководители образовательных учреждений осматривают территории и помещения своих школ и детских садов. Работают правоохранительные органы.

Также в мэрии отметили, что о массовой эвакуации детей пока речи не идет. Занятия продолжаются. Но на входе в школы и садики усилен пропускной режим.

Добавим, что утром был эвакуирован Арбитражный суд в Екатеринбурге. Второй раз за месяц людям пришлось выйти мерзнуть на улицу из-за звонков лжеминеров. До этого, в декабре, эвакуация из него проходила три раза по той же причине.