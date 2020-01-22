Подробностями предновогодней операции по поимке закладчика наркотиков поделился сегодня в соцсетях директор фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. По его словам оперативники фонда и сотрудники отдела МВД «Верхнепышминский» задержали 22-летнего парня, который под видом курьера сервиса «Яндекс-еда» прятал в Верхней Пышме запрещенные вещества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756207" frameborder="0"></iframe> На Урале доставщика еды поймали по подозрению в закладке наркотиков.Видео: Фонд "Город без наркотиков"

- Уверен, что работодатели не знали о том, что Игорю вовсе и не нужна их зарплата, а скорее нужен уже привычный всем горожанам прикид доставщика еды, - отмечает Тимофей Жуков. - В Яндексе он проработал пару недель и за это время вышел всего лишь на одну смену. Получил рабочее обмундирование и исчез, даже не получив ЗП за отработанное время.

Поймали парня, когда он делал очередную закладку. Как рассказал после задержания сам Игорь, день задержания был первым в его «карьере наркозакладчика».

- Игорь уже успел разложить 28, а две прикарманил себе, для личного потребления, - говорит Тимофей Жуков. - Потом поехали на выемку и подняли все остальное. К тому моменту наркоманы уже успели забрать 4 оплаченные дозы. Потому изъяли только те 24, которые еще никто не успел стащить. В общей сложности вышло 27,58 граммов.

Также задержанный пояснил полицейским, что употребляет наркотики с 14 лет.

- Гражданин пояснил, что на данное преступление пошел из-за тяжелого материального положения, - уточняют в МО МВД России «Верхнепышминский». - В поисках работы в мобильном приложении «Telegram» наткнулся на предложение о работе закладчика в магазине наркотических средств. Также в мобильном приложение пришло сообщение о месте расположения основного клада в котором лежало 30 свертков.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.