«Хорошо играл на гитаре и был старостой»: однокурсники о студенческих годах нового главы Минздрава России

Новый глава Минздрава России Михаил Мурашко родился на Урале в Свердловске (ныне Екатеринбург, - Ред.). Пару недель назад ему исполнилось 53 года. В детстве он учился в школе с углубленным изучением химии, физики и математики, а высшее образование получал в Уральском государственном медицинском институте (теперь это университет, - Ред.). Обучался Михаил Мурашко на врача-акушера-гинеколога. О том, что он сделает карьеру в медицине, однокашники поняли еще тогда. Правда, они не знали, насколько высоко поднимется их товарищ.

- Мы познакомились на шестом курсе. У нас была субординатура по акушерству и гинекологии. И Михаил был старостой нашей группы, нашего потока, - вспоминает Владимир Филиппов. - Его в ходе голосования выбрали. И не удивительно. Он был активным, всесторонне развитым, очень коммуникабельным человеком. К тому же он отлично учился. Вообще Михаил очень целеустремленный человек, поэтому мне кажется, он всегда на лидерских позициях был. Так ведь он еще и на гитаре в студенческие годы хорошо играл. Была у нас вокально-инструментальная группа. Он в нее входил. Показывал как-то, когда мы в компании были, проявлял свои качества.

После учебы Михаил Мурашко переехал из Свердловска в республику Коми. В Сыктывкаре он начал карьеру, как врач-интерн в республиканской больнице и через несколько лет дослужился до главного врача перинатального центра. С 2006 по 2011 год он был министром здравоохранения Республики Коми.

КСТАТИ

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