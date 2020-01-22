Высокотехнологичная медпомощь по полису ОМС: «Новая больница» из Екатеринбурга признана лучшей в России

Медицинское объединение «Новая больница» стало лучшей в России частной медицинской организацией, оказывающей гражданам высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно по программе ОМС. Конкурс проводило министерство здравоохранения РФ.

- «Новая больница» признано победителем конкурса в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в категории «оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи», - цитирует «КП-Екатеринбург» сообщение ведомства.

Победителей наградят 12 февраля в Сочи в рамках форума «Здоровое общество» в первый день Российского инвестиционного форума.

Фото: предоставлено Медицинским объединением «Новая больница»

Медицинское объединение «Новая больница» такой конкурс выигрывает уже во второй раз. Четыре года назад минздрав РФ отметил компанию за заслуги в оказании медпомощи гражданам по ОМС. Уже с 1993 года жители Екатеринбурга получают современную бесплатную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ежегодно кардиохирурги клиники проводят в неотложном порядке более двух тысяч интервенционных операций, спасая жизнь пациентов с инфарктом миокарда. Каждый второй в Екатеринбурге с таким диагнозом получает помощь в «Новой больнице».

Кардиологи «Новой больницы» помогают жителям Екатеринбурга со сложными нарушениями ритма сердца.

- Всего за пять с половиной лет проведения в клинике операций имплантации кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов (мини-компьютеров, которые отслеживают работу сердца и восстанавливают ее в случае выявленных нарушений) уже спасено более 2800 жизней, - говорят в клинике «Новая больница». – Треть таких операций проводится в неотложном порядке.

Также ежегодно «Новая больница» в экстренном порядке принимает у себя более полутора тысяч пациентов с инсультами и другими мозговыми катастрофами. Клиника располагает самой крупной в городе терапевтической реанимацией на 22 койки. Только через это отделение каждый год проходят более 2800 пациентов.

Фото: предоставлено Медицинским объединением «Новая больница»

Медицинское объединение «Новая больница» – это хорошо оснащенная многопрофильная клиника полного цикла, включающая амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры.

В «Новой больнице» работают 245 опытных врачей-специалистов первой и высшей квалификационной категории, 26 кандидатов медицинских наук и семь докторов медицинских наук.

Медицинское объединение «Новая больница», г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29, тел.: (343) 355-56-57

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