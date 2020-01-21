«Ловите лайфхак»: общественники призвали екатеринбуржцев массово писать в прокуратуру жалобы на неочищенные от снега тротуары

Необычный способ борьбы с неочищенными тротуарами предложили екатеринбургские общественники. Чтобы заставить коммунальщиков работать бывший и действующий члены общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и Екатерина Петрова предложили горожанам писать заявления в прокуратуру.

- Лайфхак от Екатерины Петровой. Мы предлагаем изменить формат взаимодействия горожан с мэрией, не нужно жаловаться на нечищеные тротуары квартальным, не нужно писать письма в администрацию города с просьбой сделать свою работу, мы предлагаем отправлять обращения в Областную прокуратуру, - написал Алексей Беззуб у себя на странице в соцсети.

В разговоре с «КП» Екатерина Петрова рассказала, что подобный опыт они с Алексеем Беззубом уже применяли в 13-14 годах в Екатеринбурге. Тогда общественники писали заявления в прокуратуру с целью заставить работать квартальных, чтобы те, в свою очередь, указывали на упущения коммунальным службам. Тогда эта практика оказалась положительной.

На прошлой неделе Екатерину возмутил участок напротив арбитражного суда – на улице Шарташской. Она написала по этому поводу жалобу в надзорное ведомство.

Фото неочищенного тротуара общественница опубликовала у себя в соцсети. Фото: Facebook Екатерины Петровой

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Комсомолке» рассказали, что подать обращения можно тремя способами: прийти лично, отправить заявление по почте, а также заявить о проблеме через интернет-приемную. При этом нужно четко описать ситуацию (в произвольной форме) и указать адрес, где допущены нарушения.