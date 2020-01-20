Новый год – новые выставки: рассказываем, чем заняться в галерее Синара Арт на этой неделе

Открытая лекция «Искусство быть собой» совместно с просветительским проектом «Курилка Гутенберга». 6+

22 января 19:00 (среда)

Открытая лекция Юлии Яковлевой «Искусство быть собой» пройдет 22 января

Искусство быть собой — о чем это? Если мы не являемся собой, тогда кто же мы? Именно на эти вопросы ответим во время лекции Юлии Яковлевой, психолога и инженера с 7-летним стажем. Поговорим о мнении известных психологов; обратимся к трудам Эриха Фромма, Виктора Франкла и других; обсудим, какие могут быть последствия от выбора не своего дела; поймем, зачем нужны маски в жизни и зачем необходимо быть без масок.

Юлия Яковлева — инженер, психолог, автор психологических настольных игр и тренингов.

Вход свободный по регистрации: https://kurilka-gutenberga-ekater.timepad.ru/event/1233560/

Выставка работ скульптора Юрия Крылова и его учеников «Окрыленные» 16+

С 24 января с 11:00 (пятница)

Окрыленные О. Окалин «Композиция» (2017)

В последние годы известный екатеринбургский скульптор Юрий Крылов неоднократно обращался к мифу об Икаре, воплотившем в себе человеческое желание лететь по зову мечты. На выставке будут показаны три работы автора, объединенные идеей полёта. Две из них, включая автопортрет в образе Икара, будут представлены публике впервые.

«Икаров» Крылова дополнят произведения его студентов, созданные ими в разные периоды времени. Художник начал свою педагогическую деятельность двадцать восемь лет назад. Многие из его выпускников уже давно превратились в зрелых скульпторов, чаще монументалистов, их произведения украшают города, а работы востребованы в России и за рубежом. Тем не менее, процесс «окрыления» молодых начинается именно с того импульса, который задает наставник. В экспозицию войдут работы Дмитрия Бородина, Андрея Брагина, Даниила Гильдермана, Виталия Емельянова, Сергея Лобанова, Олега Окалина, Софьи Прохаренко и других авторов.

Период работы выставки: с 24 января по 16 февраля 2020 года, ежедневно с 11:00 до 21:00

Стоимость билетов: 250 рублей – полный, 150 рублей – льготный

Кураторская экскурсия по выставке работ скульптора Юрия Крылова и его учеников «Окрыленные»

24 января 19:00 (пятница)

Юрий Крылов «Икар» (2019)

На экскурсии куратора выставки, искусствоведа Марины Кузнецовой вы узнаете о том, кто такие современные Икары, почему Юрий Крылов в своих работах создаёт портрет поколения и как развивается современная уральская скульптура, а также познакомитесь с работами Дмитрия Бородина, Андрея Брагина, Даниила Гильдермана, Виталия Емельянова, Сергея Лобанова, Олега Окалина, Софьи Прохаренко и других авторов.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы. Место встречи — касса галереи.

Галерея Синара Арт находится по адресу: Верх-Исетский бульвар, 15/4 (вход со стороны ТЦ ЭМА).