Обгорел с головы до ног: в Екатеринбурге врачи спасают жизнь 13-летнему скалолазу, пострадавшему в пожаре

В Екатеринбурге врачи ожогового центра ДКГБ № 9 борются за жизнь 13-летнего Ильи Пономарева (фамилия изменена – прим.ред.), пострадавшего в пожаре в Карпинске. Как рассказали «Комсомолке» в местной пожарной части, в минувшую субботу в частном секторе на улице 8 Марта загорелась баня.

По предварительной информации, у мальчика ожоги I и II степени 80% тела. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Ее перегрели, и произошло воспламенение, - отмечают сотрудники пожарной части МЧС.

В ДГКБ № 9 отказались комментировать состояние здоровья ребенка. По словам одноклассников, Илья с ранних лет увлекался скалолазанием и неоднократно брал награды на местных соревнованиях.

Илья на соревнованиях по скалолазанию. Фото: администрация Североуральского городского округа

По словам очевидцев, мальчик выбежал из бани и бросился в сугроб, чтобы потушить пламя. С многочисленными ожогами Илью доставили в больницу Краснотурьинска, но уже на следующий день его транспортировали в областной центр на вертолете санитарной авиации.