2020-01-21T10:18:44+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали наградили контролеров черных металлов в честь 90-летия подразделения

На ВИЗ-Стали отметили 90-летие отдела технического контроля
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На ВИЗ-Стали отметили 90-летие отдела технического контроляНа ВИЗ-Стали отметили 90-летие отдела технического контроля
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) отметили 90-летие отдела технического контроля (ОТК), который проводит аттестацию качества металлопроката на соответствие требованиям государственных и корпоративных стандартов. На торжественном собрании, посвященном юбилею подразделения, 14 лучших контролеров черных металлов завода получили корпоративные награды и памятные подарки.

фото: ВИЗ-Сталь

фото: ВИЗ-Сталь

Подразделение было создано на заводе в 1930 году в период освоения трансформаторной стали для контроля за соответствием качества металла техническим стандартам. Несмотря на то, что в наши дни методы и инструменты контроля кардинально усовершенствовали, профиль деятельности контролеров ОТК не изменился.

фото: ВИЗ-Сталь

фото: ВИЗ-Сталь

В настоящее время работники ОТК проверяют качественные характеристики металлопроката после его обработки на термических агрегатах и агрегатах продольной резки. При помощи современного измерительного оборудования они контролируют толщину нанесения электроизоляционного покрытия, оценивают качество подрезки кромки полосы и сварных швов, проверяют смотку полосы в рулонах, проводят аттестацию продукции по сортности и категорийности и т.д

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