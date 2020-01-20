2020-01-20T14:59:44+03:00
Общество

«Помогите найти мою маму!»: на Урале бесследно пропала женщина, которую кроме сына никто не ищет

Наш журналист столкнулась с очередной загадочной историей по пропаже человека
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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Женщина загадочно пропала еще в 2018 году. Фото: Алексей Булатов/из личного архива семьи пропавшейЖенщина загадочно пропала еще в 2018 году. Фото: Алексей Булатов/из личного архива семьи пропавшей
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После публикации в «Комсомольской правде» заметки «Драма на пикнике» о странном исчезновении смоленского 16-летнего подростка Влада Бахова, ко мне обратился Сергей Мурадян с просьбой помочь найти его пропавшую без вести мать.

Бывшая директор школы Валентина Ивановна Путилова, 1941 года рождения, проживающая в Ханты-Мансийске, осенью прошлого года поехала в Красноуральск, Свердловской области, проведать свою пустующую квартиру. Уехала и пропала. Скоро ее единственный сын Сергей Мурадян, живущий с семьей в поселке Стрежевом под Нижневартовском, забил тревогу.

В Красноуральске завели розыскное дело и выяснили, что 22 ноября 2018 году Валентина Ивановна вместе со своим молодым другом из Ханты-Мансийска Александром, сели в поезд и проехали от Красноуральска до Серова. В Серове, по данным оперативников, они купили билеты на поезд Серов - Советский (Ханты-Мансийск), сели в него, взяли у проводника постельное белье и чай. Далее следы Валентины Ивановны теряются. До Ханты-Мансийска она так и не доехала, в отличие от Александра.

Женщина села в поезд, больше ее никто не видел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина села в поезд, больше ее никто не виделФото: Алексей БУЛАТОВ

Поскольку пропала Путилова не в Красноуральске, а неизвестно где, то ее розыскное дело, по словам сына Сергея, стали перебрасывать из одного региона в другой: из Красноуральска в Серов, из Серова в Екатеринбург, из Екатеринбурга, в Ханты-Мансийск, оттуда в Красноуральск и опять по кругу. В итоге поисками пропавшей женщины никто толком не занимается, кроме единственного сына. Однако ему самому с его шоферским образованием и без связей мало куда удалось пробиться. А время идет.

Правда, за год он кое-что выяснил. Например, молодой друг матери Александр судим, но неведомо по какой статье. И работает он якобы в структуре МЧС. А еще Александр задолжал Путиловой около 300 тысяч рублей. Плюс ко всему Путилова за полгода до исчезновения продала в Ханты-Мансийске с помощью Александра свою квартиру. Продала, а вскоре деньги пропали. Валентина Ивановна заподозрила в краже своего молодого друга и написала на него заявление в полицию. Чем все закончилось, неизвестно.

И вот с этими интересными знаниями сын Сергей пытается достучаться до следователей, но в возбуждении уголовного дела ему отказывают.

Я пообщалась по телефону и с Сергеем, и с его женой, и с подругой Путиловой — Аллой. Мне показалось, что все они абсолютно адекватные люди. В то же время следователь из Красноуральска, изначально возбудившая розыскное дело, разговаривать отказалась, ссылаясь на запреты общения с прессой. Вот, мол, если начальство даст добро. А начальства нет на месте. Друг Путиловой Александр на звонки просто не отвечает. Ни на мои, ни на звонки сына пропавшей женщины.

Валентина Путилова пропала по дороге в Ханты-Мансийск. Фото: из личного архива родственников женщины

Валентина Путилова пропала по дороге в Ханты-Мансийск. Фото: из личного архива родственников женщины

Мне бы хотелось, чтобы на эту историю обратили внимание в следственном комитете и прокуратуре Свердловской области. Поэтому прошу считать эту публикацию официальным обращением.

- У меня надежда только на «Комсомольскую правду», - тяжело вздохнув, сказал мне Сергей.

Мы будем обязательно следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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