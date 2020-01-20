«Собаки в шоке, люди тоже»: на свердловской трассе перевернулся автобус с животными

Минувшим вечером на 198 километре трассы Екатеринбург – Тюмень в кювете оказался микроавтобус Hyundai, который возвращался домой. В салоне в момент аварии находились два человека и пять собак, которые накануне участвовали в выставке. Из-за сильного снегопада и очень плохой видимости, водитель не справился с управлением и вылетел в сугроб.

- На улице температура понижалась, был жуткий холод. Мы стали просить о помощи: чтобы кто-нибудь привез нам детские вещи, еду, горячую воду, - рассказала «Комсомолке» Наталья, одна из тех, кто был во время ДТП в машине. – Стекла были выбиты, поэтому мы их завесили пледами, чтобы хоть как-то согреться. Собаки были, конечно, в шоке.

Фото: представлено пострадавшими

К счастью, ни люди, ни животные в аварии не пострадали. Спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД, которых вызвали очутившиеся в кювете люди, сразу же «пересадили» всех в патрульную машину, чтобы те согрелись. Из Перми был заказан резервный автобус, который приехал за пострадавшими через три часа.

- Животных увезли на резервном автобусе, люди направились на том микроавтобусе Hyundai, который улетел в кювет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Он, конечно, получил механические повреждения, но, несмотря на это, был на ходу.