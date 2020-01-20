2020-01-20T09:46:28+03:00
Происшествия

«Собаки в шоке, люди тоже»: на свердловской трассе перевернулся автобус с животными

Четвероногие возвращались с выставки, как вдруг машина скатилась в кювет и зарылась «носом» в сугроб
Мария Трапезникова
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Фото: представлено пострадавшимиФото: представлено пострадавшими
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Минувшим вечером на 198 километре трассы ЕкатеринбургТюмень в кювете оказался микроавтобус Hyundai, который возвращался домой. В салоне в момент аварии находились два человека и пять собак, которые накануне участвовали в выставке. Из-за сильного снегопада и очень плохой видимости, водитель не справился с управлением и вылетел в сугроб.

- На улице температура понижалась, был жуткий холод. Мы стали просить о помощи: чтобы кто-нибудь привез нам детские вещи, еду, горячую воду, - рассказала «Комсомолке» Наталья, одна из тех, кто был во время ДТП в машине. – Стекла были выбиты, поэтому мы их завесили пледами, чтобы хоть как-то согреться. Собаки были, конечно, в шоке.

Фото: представлено пострадавшими

Фото: представлено пострадавшими

К счастью, ни люди, ни животные в аварии не пострадали. Спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД, которых вызвали очутившиеся в кювете люди, сразу же «пересадили» всех в патрульную машину, чтобы те согрелись. Из Перми был заказан резервный автобус, который приехал за пострадавшими через три часа.

- Животных увезли на резервном автобусе, люди направились на том микроавтобусе Hyundai, который улетел в кювет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Он, конечно, получил механические повреждения, но, несмотря на это, был на ходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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