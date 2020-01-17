Бежал за машиной, чтобы предотвратить ДТП: в Екатеринбурге мужчина забрал ключи у пьяного водителя, хитростью выманив из авто

В Екатеринбурге руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин задержал любителя пьяной езды. Хлопин хитростью выманил водителя из машины, забрал у того ключи, а затем вызвал полицию.

О том, как это было Максим рассказал «КП-Екатеринбург».

- Когда я шел домой, то увидел, что недалеко от моего подъезда припаркован Hyundai Solaris. За водительским местом сидел мужчина и пил алкоголь. Я не стал обращать внимания, подумал, мало ли какая у человека могла случиться беда, - вспоминает Хлопин.

Когда Максим поднялся домой, то в окно увидел, что нетрезвый мужчина вышел из-за руля и справил малую нужду. При этом Хлопин обратил внимание, что водитель едва стоит на ногах.

- Он ходил с трудом. Едва стоял на ногах, - вспоминает Хлопин.

После этого Максим вышел из подъезда, решив понаблюдать, не захочет ли водитель Solaris отправиться в путь. Хлопин опасался, что мужчина устроит ДТП, если решит ехать. Видимо водитель был другого мнения, и решил ехать.

- Он начал выезжать из двора, а я побежал за ним, - рассказывает Хлопин.

Нетрезвый водитель выехал с улицы Новгородцевой на Сыромолотова, а потом решил запарковаться у КОСК «Россия».

После этого Хлопин подошел к припаркованному Hyundai Solaris.

- Я постучал ему в окно, говорю: выходи. Но он не захотел. Тогда я показал ему сигарету, говорю: «Выходи, покурим».

На пьяного водителя это подействовало. Когда он вышел из машины Максим вытащил ключи из замка зажигания. Нетрезвый мужчина оказался этому не рад.

- Он начал меня материть, но сделать ничего не смог, так как был сильно пьяный. Я затолкал его в машину, а сам позвонил по номеру 112 и 102, - вспоминает Максим.

Вскоре к КОСКу приехал экипаж ГИБДД. Они начали оформлять нетрезвого водителя. Но вскоре прибежала мама мужчины. Выяснилось, что машина принадлежит ей.

- Стала говорить: на каком основании вы его задержали, какое вы имели право? – вспоминает Максим.

Правда, разобравшись в ситуации, женщина все-таки успокоилась.

Нарушитель отказался выполнить требования экипажа ГИБДД и отказался проходить медосвидетельствованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Информацию о произошедшем «КП» подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там уточнили, что водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение.

- Информация о данном факте в Госавтоинспекцию поступила от гражданина. Сотрудниками ГИБДД информация была оперативно проверена. В отношении водителя автомашины возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в ведомстве.

Также в ГИБДД рассказали, что в случае обнаружения пьяного водителя нужно сразу звонить по номеру 02. Информация будет оперативно проверена.