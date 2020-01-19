«Из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда»: в Екатеринбурге сняли фильм по мотивам трагедии в Пскове, где влюбленные подростки погибли после обстрела полиции

В Екатеринбурге завершились съемки новой картины режиссера Александра Ханта «Межсезонье». Съемочная группа жила и работала в уральской столице полгода, благодаря чему сотни школьников смогли попасть в массовку.

Для сюжета фильма была взята за основу трагическая история 15-летних псковских школьников Дениса Муравьева и Кати Власовой, которые в конце 2016 года обстреляли машину полиции, а позже, не выходя из засады, покончили с собой.

А этот кадр очень напоминает момент штурма коттеджа, в котором забаррикадировались юные бунтари. Фото: предоставлено создателями картины

Интересно, от чего внедорожник разбился в песчаном карьере? Фото: предоставлено создателями картины

- Мои герои – это дети 16 лет, которые стараются отстоять право быть самими собой в этом мире, - рассказывает в анонсе фильма Александр Хант. – И в какой-то момент они превращаются из Ромео и Джульетты в современных Бони и Клайда, пытаясь отомстить миру взрослых, который их не принимает и пытается их разлучить. Толчком для этой истории послужила реальная трагедия псковских школьников. Наша задача – сделать так, чтобы подростков услышали. В фильме примут участие не только профессиональные актеры, но и обычные ребята.

В разговоре с «КП» Хант подтвердил, что финальная сцена была снята на окраине Екатеринбурга в лесу, но с чем связана такая локация рассказывать не стал. Сохранил интригу.

- Александр, с чем связан выбор Екатеринбурга, в качестве места съемок?

- Есть такой фотограф – Константин Тишше, он из Березовского (город-спутник Екатеринбурга – прим.ред.). Когда мы с оператором Натальей Макаровой искали место для съемок обратили внимание на его снимки и прилетели, чтобы познакомиться. Так и выбрали локации.

- Вы уже говорили о том, что в основу легла история Дениса Муравьева и Кати Власовой. А кто исполняет их роли в вашем фильме?

- Пусть это будет секретом, хочу сохранить интригу до премьеры.

Так полиция планировала штурм дома с вооруженными подростками. Фото: предоставлено создателями картины

Съемки «Межсезонья» стартовали 17 августа, когда в Екатеринбурге праздновали День города. Фото: предоставлено создателями картины

- К слову о премьере, когда она состоится?

- Сегодня был последний съемочный день. Монтаж займет около года. По меркам современного кино это не быстро, но и не долго.

- То есть, нам стоит ждать выхода фильма весной 2021 года?

- Да, но я надеюсь, что это произойдет даже немного раньше.

- Последняя отснятая сцена происходит в лесу – с чем это связано? Уж не там ли убьют главных героев?

- Я пока не готов отвечать на этот вопрос, пусть это будет сюрприз для зрителей.

Съемочная группа работала на самых различных локациях: от спальных районов до карьеров и озер. Фото: предоставлено создателями картины

Режиссер впервые за долгое время прилетел на Урал спустя три месяца после конфликта вокруг сквера у Драмтеатра. Но даже такие настроения в местном обществе не спугнули Ханта.

- Эта история показала всей стране, что Екатеринбург – город свободных людей. Теперь все знают, что местные жители готовы бороться за свое мнение и отстаивать его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лондоне понюхали русского чеснока. Победителем фестиваля российского кино в Великобритании стал фильм Александра Ханта «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов» (подробнее)

Открытием года на «Нике» стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Награду Александру Ханту вручил экс-министр финансов России Алексей Кудрин (подробнее)