2020-01-18T23:56:19+03:00
Происшествия

Искали всем городом: на Урале три школьницы сбежали с уроков, чтобы погулять по центру Екатеринбурга

Девочки прошли пешком порядка 15 километров и позвонили родным только когда замерзли
Олег ГАЛИМОВ
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Сейчас девочек опрашивает полиция. Фото: полиция БерезовскогоСейчас девочек опрашивает полиция. Фото: полиция Березовского
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В Березовском весь день искали трех школьниц, речь идет об 12-летней Маргарите Дубаевой и Аэлиме Султановой, и 14-летняя Александре Дубаевой. Утром девочки ушли в школу из поселка Первомайский, но на уроках так и не появились.

Также родители заметили, что одна из девочек взяла с собой документы и личные вещи. Лишь в час ночи волонтеры и полицейские начали прочесывать улицы, но позже выяснилось, что детей нашли целыми и невредимыми в центре Екатеринбурга.

От дома девочек до места, где их нашли - почти 13 километров. При этом они еще весь день гуляли по Екатеринбургу. Фото: Google maps

От дома девочек до места, где их нашли - почти 13 километров. При этом они еще весь день гуляли по Екатеринбургу. Фото: Google maps

- До этого они никогда не сбегали из дома и на учете в полиции не состояли. Как выяснилось, им захотелось погулять, и они отправились пешком в Екатеринбург. На связь вышли только поздним вечером, позвонили дяде и попросили забрать их. Видимо, устали и замерзли, - рассказывает «Комсомолке» заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции Березовского по делам несовершеннолетних Альбина Гордеева.

Добавим, что в новогодние праздники в Верхней Пышме разыскивали 16-летнюю Викторию Логиновских. Позже ее нашли в Екатеринбурге в компании 36-летнего мужчины, с которым ей «захотелось попробовать себя в роли самостоятельного взрослого человека и вкусить все прелести взрослой жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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