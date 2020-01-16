«Президент понимает, что люди требуют перемен»: омбудсмен Татьяна Мерзлякова о встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

В Москве закончилась первая встреча президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Всего в нее вошло 75 человек. Среди них оказались трое жителей Свердловской области: депутат Госдумы Павел Крашенинников, председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

– Для меня, конечно, неожиданно было приглашение сюда, – признается Татьяна Мерзлякова. – Я приехала в Москву на послание президента, но там мне сказали, что в связи с подготовкой ко всенародному голосованию они бы хотели, чтобы я нашла возможность поработать в составе группы, так как сейчас востребована моя точка зрения и моя позиция.

Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. На встрече президент поблагодарил участников за готовность работать и отметил, что в группу отбирались люди, которые имеют большой политический и жизненный опыт.

О необходимости внести правки в Конституцию президент объявил 15 января на Послании к Федеральному Собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Вы знаете, в первую очередь мне показалось, что президент представляет все, что сейчас происходит в стране, что люди требуют перемен, – говорит Татьяна Мерзлякова. – Это я четко увидела и услышала на встрече. И поэтому он сказал, что надо сделать эти перемены, сделать то, что может изменить жизнь страны – это и большая подконтрольность правительства парламенту, и большие требования... Для меня принципиально важно, то, что президент сказал, что не будет меняться вторая глава Конституции. Это фундаментальные основы нашего государства. Это права и свободы человека и гражданина. Потом выступили Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Талия Хабриева. Говорили о том, как лучше построить работу, что лучше сделать, чтобы услышать всех конституционалистов, ученых, как провести обсуждение Конституции. Несколько человек задавали вопросы, в том числе и я. Спросила, каким он видит форму всенародного голосования. Такого еще не было в истории России. Он сказал, что вот мы с вами вместе и будем над этим работать. Будем работать над самой формой голосования.

Как отмечает Татьяна Мерзлякова, о том, что поправки в Конституцию Российской Федерации будут обсуждаться через референдум речи сейчас не идет.

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