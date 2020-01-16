2020-01-16T18:14:37+03:00
Общество

«Президент понимает, что люди требуют перемен»: омбудсмен Татьяна Мерзлякова о встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

Всего в группу вошло 75 человек. Трое из них - от Свердловской области
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области была среди тех, кто на встрече задавал свой вопрос главе государства.Уполномоченная по правам человека в Свердловской области была среди тех, кто на встрече задавал свой вопрос главе государства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Москве закончилась первая встреча президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Всего в нее вошло 75 человек. Среди них оказались трое жителей Свердловской области: депутат Госдумы Павел Крашенинников, председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

– Для меня, конечно, неожиданно было приглашение сюда, – признается Татьяна Мерзлякова. – Я приехала в Москву на послание президента, но там мне сказали, что в связи с подготовкой ко всенародному голосованию они бы хотели, чтобы я нашла возможность поработать в составе группы, так как сейчас востребована моя точка зрения и моя позиция.

Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. На встрече президент поблагодарил участников за готовность работать и отметил, что в группу отбирались люди, которые имеют большой политический и жизненный опыт.

О необходимости внести правки в Конституцию президент объявил 15 января на Послании к Федеральному Собранию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О необходимости внести правки в Конституцию президент объявил 15 января на Послании к Федеральному Собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Вы знаете, в первую очередь мне показалось, что президент представляет все, что сейчас происходит в стране, что люди требуют перемен, – говорит Татьяна Мерзлякова. – Это я четко увидела и услышала на встрече. И поэтому он сказал, что надо сделать эти перемены, сделать то, что может изменить жизнь страны – это и большая подконтрольность правительства парламенту, и большие требования... Для меня принципиально важно, то, что президент сказал, что не будет меняться вторая глава Конституции. Это фундаментальные основы нашего государства. Это права и свободы человека и гражданина. Потом выступили Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Талия Хабриева. Говорили о том, как лучше построить работу, что лучше сделать, чтобы услышать всех конституционалистов, ученых, как провести обсуждение Конституции. Несколько человек задавали вопросы, в том числе и я. Спросила, каким он видит форму всенародного голосования. Такого еще не было в истории России. Он сказал, что вот мы с вами вместе и будем над этим работать. Будем работать над самой формой голосования.

Как отмечает Татьяна Мерзлякова, о том, что поправки в Конституцию Российской Федерации будут обсуждаться через референдум речи сейчас не идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменится жизнь в Свердловской области после Послания к Федеральному собранию 2020

Президент России Владимир Путин сегодня зачитал послание к Федеральному собранию. Длилось оно чуть больше часа. Свою речь глава государства начал с социальной повестки. В частности он отметил, что ухудшилась ситуация с демографией в стране. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Едва не упустили победу: «Автомобилист» переиграл в Екатеринбурге «Салават Юлаев»
Скажите Cheese: в Екатеринбурге выпустили книгу погибшего в аварии сыровара
Готовый бизнес: здание мэрии Екатеринбурга распродают по частям
Власти Екатеринбурга отчитались об уборке снега
«Ах, Сибирь, моя Сибирь!»: летчик-герой Юсупов показал красоты Байкала из кабины пилота
В конце января между Екатеринбургом и Казанью начнет курсировать прямой поезд
Новый поезд Екатеринбург – Казань начнет курсировать на СвЖД с 24 января
В аэропорту Кольцово открылись комнаты для курения
Мужчину, обвиняемого в убийстве во время ограбления банка «Открытие» в Екатеринбурге, проверят на вменяемость
В Каменске-Уральском электропоезд сбил пьяного мужчину
Пытался «отмазать» жену: двух уральцев оштрафовали на миллион за взятку полицейскому
Свердловчане стали в два раза реже болеть ВИЧ
Уральского «гряземеса» оштрафовали за парковку под окнами соседки
Уже прилетел на сборы: в сборную «Урала» пришел новый футболист
От удара начались схватки: в Екатеринбурге перевернулась машина с роженицей
Поставят новые фонари и спортплощадку: в Екатеринбурге благоустроят Парк Чкалова
В Екатеринбурге собираются снести здание бывшего военного госпиталя
Облегчит семьям решение жилищного вопроса: как изменится рынок недвижимости в Екатеринбурге из-за выплат за первого ребенка
Не больше 20 человек на льду: свердловские спасатели тщательно проверяют купли перед крещенскими купаниями
Помешала теплая погода: в четырех уральских городах не будут работать купели
В Екатеринбурге еще на 24 участках запретят остановку
Свердловская Росгвардия поймала 300 охранников, ходивших на работу без формы и бейджа
«Это попытка вернуться к любви»: Владимир Машков вдохновился посланием президента