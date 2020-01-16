В Свердловской области объявлена акция по борьбе с расхитителями газа

Холдинг «ГАЗЭКС» просит жителей региона оказать помощь в выявлении случаев хищения газа. Обо всех известных вам фактах незаконного подключения к газопроводам на территории Свердловской области просим незамедлительно сообщать по телефону 8 (343) 272-35-35 или электронной почте sb@ekgas.ru.

Любая информация для нас очень важна, ведь она может спасти десятки жизней. Анонимность гарантирована!

Специалисты компании «ГАЗЭКС» напоминают, что самовольные врезки в уличные газопроводы для пользования газом, неквалифицированное подключение бытовых газовых приборов в домах приводит к утечке газа, и как следствие – к взрывам, пожарам, что подвергает серьезной опасности не только вашу жизнь, но и жизни окружающих вас людей.

В 2019 году в отношении жителей Свердловской области по фактам самовольного подключения к газу при содействии службы экономической безопасности холдинга «ГАЗЭКС» заведено 8 административных дел. Нарушения зафиксированы в Каменске-Уральском, Серове, Двуреченске и Краснотурьинске.

Особо опасны случаи самовольного подключения газовых приборов в многоквартирных домах. Например, в Каменске-Уральском, на улице Карла Маркса, 63, легкомысленные действия хозяйки едва не обернулись трагедией. Женщина попыталась самостоятельно подсоединить к газовым сетям бытовую плиту, в результате - утечка газа. Если бы не своевременная реакция жителей дома, позвонивших по номеру 104 с жалобой на запах газа, последствия могли быть необратимыми. За такое самоуправство женщина оштрафована на 10 тысяч рублей. На такую же сумму пришлось раскошелиться и остальным нарушителям, в отношении которых были заведены административные дела.

А для 4 жителей Нижнего Тагила самовольное подключение обернулось возбуждением уголовных дел по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода). На преступление решились хозяева частных жилых домов по улицам Мраморная, Ярославская, Рудничная. Общий ущерб от их действий составил 46655,80 рублей.

По двум делам суд уже вынес приговоры – хозяин дома по Мраморной получил 1 год лишения свободы (условно), пара расхитителей с Рудничной получили по полгода лишения свободы (условно) каждый. Судебное заседание по третьему делу состоится в феврале 2020 года. Ущерб все расхитители погасили в полном объеме.