«Это беспредел»: в Екатеринбурге возле промбазы, где посреди дороги появилась могила дедушки, вырыли еще одну яму

Продолжается конфликт между уральским предпринимателем и «Службой городских кладбищ». Все началось еще в декабре 2018 года, когда владельцу промышленной базы заблокировали выезд. Сначала плитами, а 14 января в начале этого года и вовсе посреди дороги выкопали могилу.

Кирилл Говорухин, хозяин этой базы, рассказывал, что обращался в суд и тот встал на сторону бизнесмена. Муниципальному учреждению «Службе городских кладбищ» вынесли постановление, чтобы они не препятствовали деятельности Говорухина.

- Видимо они решили естественным путем преградить мне дорогу. Они похоронили туда настоящего человека. Это был дедушка 1930 года, - пояснил Говорухин.

На месте, где был асфальт, появилась могила дедушки. Фото: Кирилл Говорухин

Предприниматель считает, что его бизнес кому-то мешает и поэтому его пытаются выжить от туда. После нашего материала, в СМИ началась шумиха. Подключились журналисты и полиция. Еще с утра приехали рабочие и начали копать вторую могилу, но их спугнули представители прессы, которые столпились у ворот базы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755063" frameborder="0"></iframe> Могилу посреди дороги в Екатеринбурге, куда похоронили дедушку, начали зарывать.Видео: Кирилл Говорухин

- Гидромолотом они не смогли вырыть нужную глубину. Там дорожная плита, арматура. Потом как увидели журналистов убежали. Видимо не хотят афишировать то, какой беспредел они тут творят, - продолжает Говорухин.

Кирилл наедятся, что прокуратура поможет решить конфликт. Фото: Кирилл Говорухин

Сразу после того, как пресса уехала, неизвестный мужчина с лопатой зарыл яму. Сейчас Говорухин написал заявление в прокуратуру. Мужчина хочет нормально вести бизнес.