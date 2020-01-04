2020-01-16T17:51:58+03:00
Общество

Екатеринбургские сыщики приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Они посетили центры для детей, где подарили воспитанникам подарки и организовали среди них спортивные игры
Евгений Стоянов
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Полицейские наряжались Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуПолицейские наряжались Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Сотрудники УМВД Екатеринбурга приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Силовики дарили детям подарки и организовывали спортивные состязания.

- Так, 24 декабря, накануне празднования Нового года сотрудники УМВД по Екатеринбургу, а также представители Общественного совета при УМВД поздравили воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Лосиный Березовского городского округа с наступающими праздниками, - рассказали в полиции.

Силовики примерили на себя роли сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки. Полицейские собственными силами организовали сбор подарков. Дети получили игрушки и сладости.

Полицейские собственными силами собрали для детей подарки. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские собственными силами собрали для детей подарки. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Каждый год дети с радостью ждут приезда полицейского Деда Мороза и Снегурочки под Новый год, отмечают в ведомстве. Силовики стали для детей настоящими сказочными героями.

Детишки, в свою очередь, подготовили для сказочных гостей стихи и песни.

- Вместе со сказочными персонажами водили хороводы, играли в игры, разгадывали новогодние загадки. За свои старания из рук Снегурочки и Деда Мороза они получили долгожданные сладкие подарки и игрушки с добрыми пожеланиями исполнения самых заветных желаний, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские считают, что подобные благотворительные акции воспитывают у детей доброжелательность, законопослушность, формируют доверительное отношение к полицейским, а также оставляют светлые воспоминания.

Дети были рады принять участие в спортивных играх. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Дети были рады принять участие в спортивных играх. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Через два дня – 26 декабря сотрудники полиции побывали в еще одном учреждении для детей. Силовики с подарками пришли в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района.

- Дед Мороз — старший лейтенант ОБО и КПО УМВД Ильяс Камалов и Снегурочка — инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 лейтенант Альфия Неустроева подарили ребятам заряд отличного предновогоднего настроения, - отмечают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Дети прочитали для полицейских стихи. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Дети прочитали для полицейских стихи. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Продолжилась акция и 30 декабря. Тогда инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 городского УМВД поздравили с наступающим Новым годом детей из числа семей, состоящих на профилактическом учете как неблагополучные. Никто из детишек не остался без подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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