2020-01-16T17:51:58+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге после звонка о минировании экстренно эвакуировали людей из здания мэрии

Подобное сообщение поступало в администрацию Екатеринбурга в середине декабря
Евгений Стоянов
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На место приехали силовики и пожарныеНа место приехали силовики и пожарныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания мэрии. Как рассказали «КП-Екатеринбург» работники администрации города, перед этим было оповещение внутри здания по мегафону.

Информацию о том, что людей вывели из здания после сообщения о якобы заложенном устройстве, «КП-Екатеринбург» подтвердила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчан.

- У нас раздался звонок о минировании. После этого по громкой связи оповестили людей о том, что нужно покинуть здание. Все сотрудники оперативно (примерно в течении семи минут) эвакуировались. У нас регулярно проходят учения, поэтому пути эвакуации все знают. Сейчас все собрались у "Пассажа", здесь у нас точка сбора. Убедились, что все покинули свои рабочие места, - рассказала Мкртчан.

Сотрудники мэрии собирались около "Пассажа". Пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Сотрудники мэрии собирались около "Пассажа". Пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Также она добавила, что здание сейчас проверяют сотрудники МЧС и кинологи полиции.

В здание никого не впускали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание никого не впускалиФото: Алексей БУЛАТОВ

До этого эвакуировать людей из здания мэрии пришлось в середине декабря. Тогда также поступало сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Примерно в это же время по Екатеринбургу прокатилась волна массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Источник в правоохранительных органах рассказал о том, как поступали сообщениями о минировании.

На месте работали несколько пожарных машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте работали несколько пожарных машинФото: Алексей БУЛАТОВ

Специальна табличка показывала, где находится точка сбора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальна табличка показывала, где находится точка сбораФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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