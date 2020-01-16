2020-01-16T10:18:50+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали наградили лучших менеджеров инвестиционных проектов

На ВИЗ-Стали состоялось награждение работников, которые успешно завершили проекты инвестиционной программы по минимизации производственных рисков.
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Награждение лучших менеджеров проектов. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиНаграждение лучших менеджеров проектов. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) состоялось награждение работников, которые в 2019 году успешно завершили проекты инвестиционной программы по минимизации производственных рисков. Проекты общей стоимостью 400 млн рублей реализованы в стратегически важных направлениях: автоматизация систем управления производством, энергетика, охрана труда и корпоративная безопасность.

Кандидатов на звание «Лучший менеджер проекта» определяла экспертная комиссия в составе руководителей заводских подразделений, которая оценивала выполнение бюджетных показателей, соблюдение плановых сроков и качество работ.

Почетные грамоты и корпоративные знаки отличия генеральный директор предприятия Станислав Ольков вручил 13-ти сотрудникам цеха холодной прокатки (ЦХП), ремонтного и энергетического управлений, центральной заводской лаборатории, отдела охраны труда и промышленной безопасности и других подразделений завода.

Звание «Лучший менеджер проекта» присвоено главному специалисту Андрею Меньшикову за модернизацию системы управления агрегатами ЦХП, мастеру Александру Архипкину за замену оборудования газосмесительной станции, начальнику отдела Артему Попову за установку цифровой стыкосварочной машины и другим.

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