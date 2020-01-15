2020-01-15T15:28:56+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле стрелка, которого подозревают в убийстве соседского мальчика, отправили в СИЗО

Врачи пять месяцев пытались спасти 8-летнего Егора, но сделать этого не удалось
Евгений Стоянов
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Поняв, что натворил, Борисов подкинул ружье соседу, а сам укрылся в садовом домике. Фото: соцсетиПоняв, что натворил, Борисов подкинул ружье соседу, а сам укрылся в садовом домике. Фото: соцсети
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отправил в СИЗО Александра Борисова. Мужчину обвиняют в убийстве 8-летнего мальчика.

Трагедия произошла в начале августа прошлого года. Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пострелять по банкам. Одна из пуль попала в голову играющего рядом Егора Коркунова. После этого мужчина скрылся, затем он подкинул ружье, из которого стрелял, соседу, чтобы замести следы. Полицейские нашли Борисова, когда он прятался в одном из садовых домиков.

Мальчика доставили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь пять месяцев, а его мама искала лучших специалистов, которые сумели бы достать из головы сына пулю. Но помочь ему так и не удалось - Егор умер 12 января.

После этого СКР завел на Борисова новое уголовное дело. На этот раз об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. На следующий день следователи вышли в суд с ходатайством об аресте Борисова.

- Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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