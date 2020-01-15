Отправился в тюрьму на полтора года: на Урале мужчина расстроился, что ему не продали алкоголь и «в сердцах» поджег дом

В Серове, что находится в Свердловской области, под суд отправили 41-летнего местного жителя, Виктора Колесова, которого обвиняют в умышленном поджоге. Это произошло в середине сентября прошлого года: Колесов ночью пришел в гости к своей знакомой, чтобы купить алкоголь, потому что знал, что женщина этим промышляет. Однако получил отказ и очень расстроился.

- Чтобы отомстить, он решил совершить поджог квартиры этой самой знакомой. Для этого он с помощью зажигалки поджег детскую коляску, которая находилась на лестничной клетке рядом с ее квартирой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Коляска сразу же загорелось - так сильно, что пламя перекинулось по всему подъезду двухэтажного деревянного дома. В итоге, огонь полностью уничтожил подъезд, а также четыре квартиры. А 14 собственникам, одним из которых была администрация Серовского ГО, причинен ущерб на сумму больше 4,6 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия Колесову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в прокуратуре. - Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Помимо этого, теперь Колесов обязан будет выплатить пострадавшим собственникам компенсации на сумму больше 3,6 миллионов рублей. Сейчас пострадавшие в огне квартиры восстановлены, а знакомая Колесова, к которой тот приходил той злополучной ночью, оказалось, еще в июне 2019-го была отправлена в колонию на полгода за «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».