Как изменится жизнь в Свердловской области после Послания к Федеральному собранию 2020

БОРЬБА С ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМОЙ

Президент России Владимир Путин сегодня зачитал послание к Федеральному собранию. Длилось оно чуть больше часа. Свою речь глава государства начал с социальной повестки. В частности он отметил, что ухудшилась ситуация с демографией в стране.

- Нас почти 147 миллионов человек, - сказал Владимир Путин. - Мы вступили в сложный демографический период. Его особенность в том, что с середины 2000 годов мы добились положительных результатов демографии и даже вышли на естественный прирост населения. Потому и школьников все больше. Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов.

Если взять для примера Свердловскую область, то начиная с 2015 года численность населения у нас уменьшалась. По данным Свердловскстата пять лет назад в регионе проживало 4 миллиона 327 тысяч человек, а в 2019 уже меньше – 4 миллиона 315 тысяч. Чтобы изменить демографическую ситуацию в стране президент предложил несколько мер по долгосрочной поддержке молодых, многодетных или неполных семей.

Владимир Путин озвучивал Послание к Федеральному собранию чуть больше часа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, с 1 января этого года, семьи чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека будут получать ежемесячные выплаты на детей. Причем не до 1,5 лет, как раньше, а до трех. Как отметил глава государства, размер выплаты будет зависеть от прожиточного минимума каждого конкретного региона. Но в среднем по стране выплата будет составлять больше 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Добавим, что по данным Свердловскстата в 3 квартале 2019 года прожиточный минимум в Свердловской области составлял 10 811 рублей. Из этой суммы 4 983 рубля было рассчитано на еду. Выплаты прекращаются, когда ребенку исполняется три года из-за чего семья снова может оказаться в трудном финансовом положении. В связи с этим глава государства предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.

- Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, - отметил глава государства. - Чтобы получать выплату надо подать заявление и указать свой легальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать процедуру максимально удобной для граждан. И выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысяч. Мы должны понять и оценить, как работает система. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, то будем выплачивать со следующего года порядка 11 тысяч рублей.

ГОСУДАРСТВО ПОГАСИТ ЧАСТЬ ИПОТЕКИ

Программа материнского капитала, которая должна закончить работу 31 декабря 2021 года, будет продлена до конца 2026 года. Кроме того с 1 января этого года получить его смогут и те, у кого рождается первенец. В прошлом году материнский капитал составлял порядка 466 тысяч рублей. Но глава государства предложил увеличить его еще на 150 тысяч рублей. А при рождении третьего ребенка государство будет гасить 450 тысяч рублей долга по ипотеке семье. Молодые родители Свердловской области, к слову, смогут добавить к этому еще и местный материнский капитал.

Послание к Федеральному собранию слушали первые лица страны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С 2012 года мы выдали более 68 тысяч сертификатов на получение областного материнского капитала. В 2019 году он составлял 137 тысяч рублей, - говорит Евгений Шаповалов, первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области. - А вот с развитием национальных проектов у нас появились ежемесячные выплаты по критерию нуждаемости в размере двух прожиточных минимумов, которые мы выплачивали до достижения ребенка 3 лет. И эти выплаты в 2019 году получали почти 10 тысяч семей. Она составляет у нас более 11 тысяч рублей. Увеличение количества получателей данных выплат и сроков получения позволит говорить и об увеличении количества многодетных семей, которые у нас кратно увеличиваются из года в год.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ

С 1 сентября учеников 1-4 классов в школах начнут бесплатно кормить горячим питанием. Оплачиваться оно будет за счет федерального, областного и местного бюджетов. Также с 1 сентября у классных руководителей будет доплата – не меньше 5 тысяч рублей. Это деньги из федерального бюджета. В следующем году в школы должны провести высокоскоростной интернет.

По части медицинской сферы будет больше внимания уделяться развертыванию сети фельдшерско-акушерских пунктов в стране. Около 550 миллиардов рублей выделено дополнительно на ремонт и оборудование поликлиник новой техникой. Более 90% этой суммы из федерального бюджета. Что же касается подготовки медицинских кадров, то ежегодно в вузах будет увеличиваться количество бюджетных мест. Причем приоритет будет отдаваться региональным вузам, тем территориям, где как раз не хватает специалистов.

- Очень важный вопрос с количеством бюджетных мест по медицинским специальностям и проценту целевой подготовки, - отмечает Ирина Левина, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения РФ в УрФО и Министерства здравоохранения Свердловской области. - Он полностью может изменить систему подготовки и четко перепрофилировать вопросы подготовки на конкретные рабочие места, медицинские организации, конкретные специальности и, конечно, поступление в ординатуру, что тоже очень важный вопрос, где конкурсным таким преимуществом будет стаж работ в первичном звене.

Многие из озвученных главой государства предложений касались социальной сферы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди прочего глава государства также отметил, что впервые в истории продолжительность жизни в России превысила 77 лет. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума, а правоохранительные органы теперь могут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

- Самое главное, что президент озвучил – участие федерального центра в решении самых актуальных и насущных задач, которые, конечно же, касаются и Свердловской области, - отмечает Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Мы неоднократно говорили о том, что нужно повышать доступность медицины в малых городах и населенных пунктах. Мы приняли ряд программ, которые помогают обеспечивать людей жильем. Сегодня президент обозначил участие федерального центра в решении этих задач и, безусловно, мы этому рады. Это позволит в значительной степени улучшить и увеличить финансовую помощь. Мы уже увеличили набор на необходимые врачебные специальности в наших учебных заведениях. И сегодня президент сказал о том, что эта поддержка со стороны государства должна быть кратно увеличена, с конкретными сроками. Конечно, это не может не радовать.