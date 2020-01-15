Экономический прогноз 2020: огромные долги россиян, нищие пенсионеры и слабая экономика

Россия – богатая страна, миллионы граждан которой живут на грани нищеты. Люди много работают, у них даже забрали несколько лет заслуженного отдыха, однако зарплаты в стране очень низкие.

Что нужно сделать правительству для исправления ситуации? К чему приведет критический уровень долговой нагрузки граждан? И чем может порадовать пенсионеров президент? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] рассказал экономист Константин Селянин.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Для борьбы с бедностью мне известно всего лишь два способа: увеличение доходов наших граждан, а также изменение системы распределения богатств, бюджетных средств. В том числе, в пользу малоимущих людей. Малоимущих освободить от части налогов, тот же НДФЛ. Эта инициатива давно обсуждается нашими депутатами, уже пришло время ее реализовать. Обсуждается вариант, что это будет два МРОТа, который не будет облагаться НДФЛ.

Зарплаты в России не позволяют людям жить достойноФото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить о влиянии этой меры на экономику. Первое, для нашего профицитного бюджета (4 триллиона рублей – это очень серьезная цифра) это вполне посильно. Второе, у нас примерно 50% граждан получают медианную зарплату в районе 22-24 тысяч рублей. Если их освободить от этих двух МРОТ, то есть эти 24 тысячи будут освобождены от 13% НДФЛ, то в бюджеты этих россиян появятся дополнительные 2,5-3 тысячи рублей. Это приведет к повышению спроса, так как эти деньги понесут в магазины. Это поможет раскрутить экономику. У нас до 2/3 экономики зависит от спроса наших граждан.

Государство не должно отвечать за зарплаты за исключением бюджетников. Государство должно обеспечивать создание условий для ведения предпринимательства. Они у нас весьма суровые.

Догнать и перегнать кого-то в экономическом плане в мире – это неверная постановка цели. Люди хотят не этого они хотят элементарно лучше жить, больше зарабатывать, чуть больше тратить. Над этим и нужно государству работать. А войдем ли мы в пятерку или десятку лучших экономик мира, обычному человеку абсолютно все равно.

Как нужно бороться с бедностью? 00:00 00:00

КАК ПЕРЕЖИТЬ РЕФОРМЫ

Я понимаю людей, которые боятся реформ, потому что я сам пережил множество реформ, большая часть из которых были со знаком «минус». Человеческий опыт показывает: реформа – это что-то плохое.

Чиновникам о реформах нужно говорить с точки зрения результата: что в результате преобразований получит обычный человек. В период реформ нужно запасаться не спичками, а знаниями и опытом, повышать свою конкурентоспособность на рынке труда.

Нужно ли покупать доллары? Тут нужно задать себе вопрос – зачем. В качестве долгосрочных вложений – это хороший инструмент. Но если вы хотите сегодня купить, а перед зарплатой продать, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Уровень достатка пенсионеров в России - низкийФото: Алексей БУЛАТОВ

НА ПЕНСИИ ЖИВУТ СКРОМНО

История с повышением пенсионного возраста возможно и оправдана доводами, которое приводило наше правительство. Но том, как это было проведено, у людей украли очень серьезные суммы, украли дополнительные пять лет отдыха без нормальной компенсации.

Поэтому отношение к повышению пенсионного возраста у меня крайне негативное. Возможно, это стоило сделать, но совершенно иначе, нежели как это сделано по факту.

В послании президента Федеральному собранию идея отмены пенсионной реформы озвучена не будет, но, возможно, пойдет речь о каких-то компенсационных мерах, то это будет более чем обоснованно.

Было бы хорошо, чтобы правительство поделилось сэкономленными деньгами в бюджете с людьми. У нас есть множество категорий людей, прежде всего, это пенсионеры, с которыми государство обязано поделиться.

Но лучше все-таки сделать так, чтобы это был постоянно работающий механизм. За прошлый год пенсии в России выросли на 7,05%, это в среднем на 1 тысячу рублей, здесь правительство соблюло свои обещания. Но понятно, что средняя пенсия на уровне 15 тысяч, это обеспечивает крайне скромное существование.

Задача государства – обеспечить такой уровень дохода, который позволяет достойно существовать людям. У нас формально все выглядит неплохо. Если рекомендации Всемирной организации труда говорят о том, что нужно порядка 40% нужно покрыть пенсионеру от его прежнего заработка. Мы близки к этой отметке. Но у нас очень низкие зарплаты. И человек, который живет бедно, работая, это недопустимо. Особенно для такой богатой страны, как Россия.

Выходя на пенсию, он становится нищим. Вот с этим нужно бороться. Нужно, что доходы людей резко начали расти, это двинет экономику вперед. Если этот процесс будет сопровождаться реформами в сфере предпринимательства, налоговыми и правовыми реформами. Тогда мы сможем выйти на гораздо более высокие темпы роста, чем мы видим последние пару лет.

Вопрос в том, с какой стороны подходить к решению этой проблемы. Если подходить за счет латания дыр, за счет исправления каких-то несуразностей, когда матери, находящиеся в декрете, получали 50 рублей, а сейчас получают МРОТ, то серьезных изменений не будет.

А можно проводить реформы, которые приведут к долгосрочному развитию и росту без необходимости постоянно что-то латать.

Экономика в России растет медленнее, чем в миреФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОГНОЗ 2020

Экономика - штука достаточно инертная, поэтому то, что нас ожидает в этом году, заложено в прошлом. Нас ожидает крайне символический экономический рост. Если в 2019 году мы выросли на 1,3%, то в 2020-м мы будет в районе 1,5%. Это в 2,5 раза ниже среднего роста экономик по миру. Мировая экономика растет на 3,2% в год. Поэтому не приходится ожидать, что в этом году что-то сильно изменится. Можно в этом году принять определенные шаги, которые в последующие годы приведут к увеличению темпов роста.

Я с тревогой ожидаю событий на долговом рынке. Ситуация здесь крайне напряженная: долги россиян достигли колоссальной цифры в 17 триллионов рублей. Это примерно по 250 тысяч рублей на каждого, включая младенцев. Сегодня уже около 11% доходов людей по статистике ЦБ РФ уходит на обслуживание кредитов.

Это может привести к массовым банкротствам домохозяйств и людей. По закону таким людям оставят только самое необходимое, они не смогут снова кредитоваться. Сегодня по данным социологических опросов около 60% россиян говорят о том, что они с трудом справляются с долговой нагрузкой.

Это означает только одно: когда возникнет выбор – накормить своего ребенка или отдать долг банку, любой нормальный человек выберет первое. На этот счет не надо испытывать никаких иллюзий. Поэтому нужно делать что-то с ростом доходов россиян. Если они будут расти, тогда этого коллапса не случится. Если доходы начнут снова снижаться или сохранятся на таком же уровне, то нас неминуемо ждет очень серьезная драматическая ситуация.