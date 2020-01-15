2020-01-15T11:10:53+03:00
Общество

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области поблагодарил газовиков Екатеринбурга

Награду от лица министра персоналу вручил генеральный директор компании Валерий Боровиков
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Коллектив ПУ-2 «Екатеринбурггаза» одержал победу в конкурсе Качества технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудованияКоллектив ПУ-2 «Екатеринбурггаза» одержал победу в конкурсе Качества технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
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Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов наградил коллектив Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз» благодарственным письмом за победу в конкурсе Качества. Награду от лица министра персоналу вручил генеральный директор компании Валерий Боровиков.

«За высочайший уровень профессионального мастерства, развитие клиентоориентированного сервиса, большой вклад в обеспечение надежной и безаварийной работы газового хозяйства уральской столицы», - отметил министр в благодарственном письме.

Благодарственное письмо коллективу Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз»

Благодарственное письмо коллективу Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз»

Коллектив ПУ-2 «Екатеринбурггаза» одержал победу в конкурсе Качества технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, который проходил в уральской столице с октября по декабрь 2019 года. В течение трех месяцев профессиональное жюри при помощи абонентов оценивало работу как производственных управлений в целом, так и индивидуально работу каждого слесаря при проведении технического обслуживания. Производственное управление-2, обслуживающее Верх-Исетский и Кировский районы Екатеринбурга, стало лучшим по результатам анализа удовлетворенности качеством проведенного технического обслуживания потребителей газа.

Генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков поздравил лучшее производственное управление с заслуженной победой, вручив коллективу переходящий символ победы – «Ключ новых возможностей» и диплом. «Мы и дальше будем делать все, чтобы соответствовать званию лучшего газового хозяйства Екатеринбурга», - отметил Валерий Боровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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