«Девушка в реанимации»: свердловская ГИБДД просит уральцев не ездить с водителями из мобильных приложений из-за недавнего ДТП

Свердловская Госавтоинспекция призвала жителей области отказаться от поездок с водителями, которых можно найти через мобильные сервисы. Дело в том, что среди них часто попадаются люди, имеющие небольшой стаж вождения. Вчера из-за такого водителя пострадали две девушки. Одна из них сейчас в реанимации.

- Совместные поездки, организованные с помощью поиска водителей на интернет-сайтах и в мобильных приложениях, могут быть очень опасны. Зачастую водители не имеют достаточного опыта управления автомобилем, даже несмотря на указанный водительский стаж, а транспортное средство может быть неисправно, - комментируют в УГИБДД по Свердловской области.

В качестве наглядного примера в ведомстве приводят недавний случай.

- Накануне, участниками ДТП стали пользователи интернет-сервиса по поиску попутчиков, которые организовали совместную поездку в Екатеринбург из города Серова, - уточняют в УГИБДД.

В машине было четверо пассажиров. Фото: УГИБДД по Свердловской области

64-летняя водительница Toyota нужно было ехать из Серова в Екатеринбург. Женщина решила заработать и взять в дорогу попутчиков. Для этого она разместила на одном из популярных сервисов соответствующее объявление. В итоге попутчиками водительницы Toyota стали четверо пассажиров . В 14:35 на 290 километре дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление) автоледи не справилась с управлением. Машину выбросило в кювет, где она налетела на дерево.

Сильнее всего в ДТП пострадали две девушки – 20 и 22 лет. Они сидели на заднем сидении - слева и посередине. Младшая из них сейчас находится в реанимации. У второй девушки перелом левой ключицы и ушибы.

- Медиками решается вопрос о транспортировке 20-летней девушки, которая получили самые серьезные травмы, в больницу Екатеринбурга, - отметили в ГИБДД.

Все произошло в пути из Серова в Екатеринбург

В ведомстве отметили, что все пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. Если бы не это, то пострадавших было бы больше, а травмы были серьезнее.

Инспекторы ГИБДД не рекомендуют экономить на безопасности и советуют пользоваться легальными перевозчиками.